Osorio guardó a Baldomero, pensando en el duelo frente a Junior

En silencio y con perfil bajo, Baldomero Perlaza es uno de los imponderables de Juan Carlos Osorio para Atlético Nacional. El volante vallecaucano se destacó en la victoria 3-2 sobre Envigado, marcando el gol del triunfo y siendo influyente tanto en defensa como en ataque.

Llamó la atención que no lo haya convocado para el partido contra Atlético Bucaramanga de este martes por la fecha 12. El ‘míster’ lo habría reservado para que esté con su señora, quien dio a luz hace poco y que pueda recargar baterías para el partido contra Junior del próximo fin de semana.

“Estoy muy contento de volver a marcar, siempre se mantuvo la idea de juego, sabíamos que teníamos a un gran rival. No iba a ser fácil, estuvimos dos veces por debajo del marcador y pudimos sacar un buen resultado”, indicó Perlaza.

Juan Carlos Osorio cree en él y eso lo reflejó en la última rueda de prensa. “Aquí no se trata de ganarle el pulso a nadie. Prefiero ser feliz a tener la razón, me alegra mucho por Baldomero. Si miramos el fútbol internacional y admiramos a los volantes llegadores, estamos frente al mejor en Colombia. Si lo valoramos por sus recorridos y la potencia física, no lo hay ni en Colombia ni en el exterior. Lo importante debemos usar de la mejor manera y le siga dando mucho a Nacional”.



Sobre la determinación del equipo para revertir un resultado adverso, Baldomero declaró que “nunca se dejó de creer, estuvimos dos veces por debajo del marcador. Sabíamos que no era fácil, siempre se propuso el juego, tenía que afectar al central y al lateral. Contento por volver a marcar, llegar a la victoria, esto nos deja una gran alegría al equipo, debemos seguir mejorando y eso es lo más importante”.



Finalmente, Osorio habló sobre las funciones que debía cumplir Perlaza en este partido frente a los ‘naranjas’. “A Baldomero le pedí que acompañara muy de cerca de Jefferson (Duque), que llegara constantemente al área rival, explotara el espacio ofensivo, que llegara al área rival y en caso que jugaran como con el rival anterior (Tolima), nos ayudara a proteger el juego directo sobre el posible receptor. No ocurrió y se dedicó en jugar más en el último tercio de cancha y ahí es muy importante por la capacidad para aguantar la pelota, la competitividad que tiene, las ganas de hacer gol y que tiene gol. No es la primera vez que lo hace y creemos que puede ser influyente en el juego y en el resultado”.



Con nuevas ilusiones personales y profesionales, el ex jugador de Independiente Santa Fe sigue mejorando de la mano de Juan Carlos Osorio, quien lo quiere potenciar para lograr ser uno de los jugadores más influyentes en el fútbol colombiano.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8