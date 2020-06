Nacional y su título del 2005, un logro que cumple 15 años de historia

Este viernes 26 de junio se cumplen 15 años del octavo título de Atlético Nacional, con buen fútbol y goles, uno de los más recordados en la historia verdolaga. El nivel deportivo y cortar una racha de cinco años sin dar una vuelta olímpica, terminó una etapa oscura en el equipo antioqueño que no había encontrado consuelo con cuatro finales perdidas de manera consecutiva, hasta que Carlos Díaz y Óscar Echeverry en el arco norte, prendieron la fiesta en esa cálida tarde de 2005 frente a Santa Fe.



Tras el título de 1999 y la Copa Merconorte del 2000, Nacional no lograba encontrar el rumbo, comenzando el nuevo siglo. Campeonatos con flojos rendimientos, una final perdida en la Copa Suramericana 2002 y los subtítulos de las Ligas: I-2002, I y II del 2004, aumentaron la ansiedad y sed de triunfo para una hinchada que se había acostumbrado en los 80’s y 90’s a ser protagonistas y ganadores.



Con Santiago Escobar como técnico del equipo, una base de jugadores importantes, más la presencia de referentes como Víctor Aristizábal, Mauricio Serna, Hugo Morales, José Amaya, Héctor Hurtado, Jorge Rojas, Humberto Mendoza, entre otros, lograron amalgamar un plantel con jóvenes talentos como Christian Marrugo, Edixon Perea, Camilo Zúñiga y David Ospina que más tarde, se consagrarían en el fútbol colombiano.



Una de las afirmaciones en los hinchas verdes es que ese equipo ganó el campeonato de ‘punta a punta’. En la fase todos contra todos, logró 10 victorias, seis empates y sólo dos derrotas; contra Deportes Tolima en el Atanasio por 1-3 y contra Junior en Barranquilla por 2-0. Clasificado en el primer lugar con 36 puntos, ocho más que Independiente Santa Fe su escolta en la tabla general, compitió en el cuadrangular A con Deportivo Cali, Independiente Medellín y Deportes Tolima. En esta instancia mostró todo su poderío y conquistó 14 de los 18 puntos posibles. Ganó los clásicos antioqueños, derrotó al Tolima en el Atanasio por 4-1, tras comenzar en desventaja, empató con Cali en la primera fecha y en la última, con los pies en el Pascual Guerrero y la mente en el Atanasio, venció 1-2 a los ‘azucareros’ logrando el tiquete a la final.



La gran final no pudo ser más justa, primero contra segundo, Nacional frente a Santa Fe, otro equipo que llevaba un lastre de no ganar un título de Liga, los cardenales ajustaban poco más de 30 años sin bordar una nueva estrella y los ‘fantasmas verdes’ aumentaban la ansiedad para no perder una tercera final consecutiva. Tras ese 0-0 en Bogotá, donde el terreno de juego y lo ríspido que fueron las acciones del partido no brindaron la posibilidad de que los equipos se sacaran ventajas.



La vuelta en el Atanasio fue una fiesta verde de principio a fin, papeles al viento, gargantas llevadas al extremo por el consumo de aguardiente, cerveza y adrenalina. El partido, como una batalla, con idas y vueltas, todo se resumió en el minuto 35 del segundo tiempo, cuando Marrugo, recién llegado del Mundial Juvenil de Holanda, centró un tiro de esquina para que la pelota flotara cerca del área chica y que Carlos Díaz la impactara con su pierna derecha, inflando las redes y el júbilo de los aficionados nacionalistas.



Pero el trabajo no estaba cumplido, faltaba una alegría más que llegó tres minutos después, tras un ocho desde el sector derecho de Jair Rambal que entra al área y le sirve la pelota a Óscar Echeverry para que sellara ese octavo título tan esquivo, pero que fue disfrutado a rabiar en todos los rincones donde habita un hincha de Nacional. Mientras tanto, Santiago Escobar, con el corazón de su hermano Andrés, se convertía en el cuarto entrenador antioqueño en ganar el título de Liga como entrenador de Nacional, después de Hernán Darío Gómez, Juan José Peláez y Luis Fernando Suárez.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8