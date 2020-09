Nacional no renuncia a su idea y busca respuestas a sus errores

La derrota frente a Once Caldas, puso a Juan Carlos Osorio y sus dirigidos a cuestionarse por los errores que Atlético Nacional cometió en el estadio Palogrande. De igual manera, trabajan en busca de encontrar soluciones para ser un equipo más fuerte, confiable y consistente.



“Sobre qué mejorar, creo que la lista es infinita. Si hay algo positivo en ese juego, es que en todo lo que hagamos para mejorar, va a ser ganancia. Cada partido trae sus cuestionamientos, sus preguntas, sus afanes, sus temores, sus decisiones. Si trato de sacar cinco aspectos a mejorar, sería: balón parado en fase defensiva, en fase ofensiva, secuencias largas en el tercio medio, mejorar en los espacios de intervención, de mutua ayuda y de colaboración, y mostrar una mejor actitud ante el juego”, destacó Juan Carlos Osorio.

Por su parte, Sebastián Gómez precisó que “lo que pasó con Once Caldas no hay excusas, no hicimos un buen partido. Si me pongo a decir que fue la ansiedad, estaría mintiendo y es algo que no quiero dar a entender. Estamos para corregir y aprender. Lo lindo del fútbol es que te da revanchas cada tres días”.

Además, el volante detalló que “la idea de juego de nosotros nos da muchas herramientas para salir a buscar el partido, en Manizales nos faltó el merecimiento para ganar. Tolima es un equipo particular, pero nosotros somos Nacional y debemos salir a ganar tanto como local, como visitante. La infraestructura que tenemos en Guarne nos permite ser jugadores de alto nivel y debemos demostrarlo en la cancha. Este partido será una oportunidad para reivindicarnos. Venimos de una pretemporada muy extensa, pero no hay excusas para perder ese espíritu de competir, de ganar, del merecimiento a ganar. Esta es una gran oportunidad para mostrar de qué estamos hechos”.

En cuanto a lo que buscaban los verdolagas en el partido anterior, Osorio indicó que “la idea nuestra era interiorizar con un jugador que se desempeñara como lo hacía Daniel Muñoz, yo creo que Helibelton (Palacios) lo cumplió a cabalidad. Eso dejó a una defensa de tres, bien posicionada, reorganizada que pasáramos de un 4-1 a un 3-2. Por eso decidimos jugar con un lateral que interiorizara y un lateral más marcador que al momento de vascular, quedara como un tercer defensor central. Salvo en el tercer gol, Jorge (Segura) mostró que va a ser importante. Si era para intercalar esa función, era mejor un jugador como Christian Mafla, Cristian Blanco o como Juan David (Cabal), pero decidimos defender las transiciones con una defensa funcional y reconvertida”.

Aunque no tienen la misma idea de juego, el técnico risaraldense resaltó el trabajo de un equipo como Atlético de Madrid, que mantiene sus conceptos de juego y generan resultados positivos. “Aunque no estoy identificado con su forma de jugar, es un super equipo que cumple con sus objetivos y juegan como a su entrenador le gusta jugar. Este equipo es el Atlético de Madrid. Están más para controlar el juego, que ser propositivos”.

“Los equipos que disponen hasta siete jugadores para atacar es una propuesta que cuesta mucho a nivel internacional y acá en Colombia no es la excepción. Jugar a atacar en una Liga donde la gran mayoría de los equipos se mantienen ordenados con un 4-2 y jugar a las transiciones, las probabilidades de éxito son arriesgadas. Esa es la idea de juego de Nacional y debo mejorarla, trabajarla diariamente para que a los jugadores encuentren herramientas para solucionar las propuestas del rival. Si me voy a lo micro, contra Once Caldas nos faltó vincular a los jugadores que iniciamos, porque ocasiones de gol siempre van a tener. En el primer gol, había ocho jugadores de Nacional, contra cinco de Once Caldas y eso lo debemos revisar porque la responsabilidad es de los jugadores. Estamos para trabajar, no renunciamos a nuestra idea de juego. En la Liga colombiana, un gran porcentaje de goles vienen de transiciones y con la idea de Nacional, se corren más riesgos”, agregó.



Sobre el trabajo que no hemos podido observar debido a los protocolos de bioseguridad, Osorio comentó que “el juego lo pide todo y lo exige todo, limitarme a una cosa es limitar al equipo. Identificamos, reconocemos, diagnosticamos los problemas, las posibles soluciones, como lo hicimos el domingo. Evaluando lo que hicimos mal, manteniendo lo que hicimos bien y con esa evidencia, nos fuimos a la cancha a corregir esos tópicos. En este partido, sabremos si pudimos mejorar o no. Cada juego, nos dan los tópicos que se trabajan en la semana, sea para corregir o mantener”.



Finalmente, no se pone plazos ni tope de sesiones para evitar mediciones que para él no son exactas. “Las sesiones de trabajo serán infinitas, no hay juego perfecto y en cada partido tendremos que mejorar varios tópicos. Debemos seguir trabajando, seguir mejorando y mostrar consistencia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8