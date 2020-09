Jorge Segura espera aprovechar la confianza brindada en Nacional

Aunque Atlético Nacional fue austero en este mercado de pases y solamente incorporó a Jorge Segura, el defensa verdolaga llega con buenos comentarios al conjunto antioqueño y buscará retomar ritmo de competencia para ser clave en el esquema de Juan Carlos Osorio.

“Yo creo que lo tiene todo, comenzó a entrenar con nosotros a comienzos de este año, había estado en Europa y por algo estuvo allá. Es un jugador muy completo. Inclusive, podría jugar de mediocentro. Tiene un gran dominio de balón, filtra bien los pases, se anticipa bien, va bien por arriba, es muy completo. Ojalá pueda adaptarse a la idea de juego que tiene Nacional, dependerá de eso para que tenga éxito”, señaló el técnico de Envigado José Arastey, quien tuvo a Segura en el primer semestre del año.

Por su parte, Neyder Moreno ex compañero en el equipo ‘naranja’ indicó que “a Jorge (Segura) le dije que fuera a trabajar, llega con ventaja porque fue pedido por Juan Carlos Osorio, es un jugador completo, cuenta con una gran talla y buen pie. Seguramente le va a ir muy bien en Nacional, porque necesitaban reforzar en esa posición”.

El jugador, quien trabaja de manera diferenciada para estar a nivel de sus nuevos compañeros declaró que “estoy contento, muy feliz, todos los que me conocen saben de la alegría de estar acá. Como jugador colombiano, quiere jugar en Nacional. Espero disfrutar este momento de la mejor manera. El ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) me dio la bienvenida, me puso al tanto de lo que pasa, ahora solo me queda aprovechar esta linda oportunidad, de la mano de mi familia y mis amigos”.



Además, el asistente técnico de Nacional, Pompilio Páez habló sobre cuando podrá integrarse al resto del equipo. "A Jorge Segura lo vamos llevando con cuidado y recién a la tercera semana de trabajos grupales (próximo lunes 21 de septiembre) lo tendremos en cuenta en el grupo. Lo queremos llevar poco a poco porque hace mucho tiempo no compite".



Jorge se pone metas altas y buscará quedar en la historia verde. “El reto es conseguir títulos a corto, mediano y largo plazo, disfrutando cada día, dando lo mejor de sí. Demostrar ese Jorge Segura que esperaron y al que le dieron la confianza de llegar a Nacional”.



Gratos reencuentros



Antes de regresar a Envigado en enero, Jorge militó en Atlas de México, donde fue compañero de Andrés Andrade y Jefferson Duque, quienes por cosas del destino y del fútbol, se vuelven a encontrar con la camiseta de Atlético Nacional.



“Tuve la fortuna de compartir en Atlas con (Jefferson) Duque y con el ‘Rifle’ (Andrés Andrade), me hicieron sentir muy bien dentro y fuera del campo de juego. Reencontrarme con ellos me pone muy feliz”, expresó Segura.



En lo personal, Jorge habló sobre un momento especial que tuvo con Andrade cuando él era un niño y el ‘Rifle’ comenzaba a destacarse en el fútbol. “Cuando niño tuve la posibilidad de conocer al ‘Rifle’ Andrade, él fue a Zarzal, Valle y le pedí un autógrafo. Pasó de ser ídolo a ser compañero y hermano, me ha ayudado no solo en el fútbol, sino en la vida”.

Jorge Segura está realizando todo el proceso de readaptación a entrenamientos específicos de manera individual, ya que por protocolos él no había hecho trabajo de campo. Progresivamente se irá incorporando al trabajo grupal.

