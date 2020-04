Vladimir Hernández se mantiene fuerte física y mentalmente

Antes del último partido contra Independiente Santa Fe por la octava fecha de la Liga I-2020, Vladimir Hernández sufrió una lesión muscular que lo había apartado de este compromiso. Hace más de un mes que ocurrió este impase y en medio de la pandemia, el jugador de Atlético Nacional se recuperó y trabaja desde casa esperando que pase esta emergencia para volver a la cancha.

Junto a su familia y enfocado en estar fuerte física y mentalmente, el araucano habló cómo vive esta época complicada para la humanidad. “Los primeros días fueron muy difícil, no ir a la cancha, tampoco poder estar con la pelota y saber que por un tiempo no lo voy a tener es complicado. Pero con el pasar de los días, gracias a las charlas con los ‘profes’, venimos mejorando día a día y tenemos que estar preparados para cuando esto pase”.



En cuanto al trabajo en casa, Hernández precisó que “los entrenamientos en casa nos sirven para estar al cien por ciento, no perder la forma física y podamos llegar plenos a la competencia. Con los días hemos mejorado en esta clase de ejercicios”.



Sobre su rutina diaria, Vladimir explicó que “me levanto a las 7:30 a.m., a las 8 a.m. ingreso al aula virtual con todos mis compañeros y el cuerpo técnico. La práctica dura entre una hora, hora y media, nos quedamos charlando con los compañeros un rato. Después ya estoy con mi familia, veo televisión, jugamos algo, pasamos el tiempo disfrutando con mi esposa y mi hija. En las tardes, a veces tenemos charlas con el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio, hablando sobre esta situación, hablando de fútbol, entre otras cosas”.



Explicando un poco más lo que echa de menos, el ex Junior comentó que “extraño el fútbol, ir a entrenar, estar en la cancha con los compañeros. Uno siempre quiere que lleguen los partidos, pero sabemos que tenemos una gran responsabilidad, cuidarnos, tener mucha fe que todo va a retornar a la normalidad”.



Finalmente, dejó uno de sus pensamientos que han venido pasando por su cabeza con respecto a la pandemia y a la realidad de la vida. “Hay muchas reflexiones, una es el tiempo que estamos pasando con nuestras familias y eso es algo que me ha tocado mucho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8