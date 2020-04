Clubes rescatados y condenados frente a un posible nuevo campeonato

Los presidentes de los clubes afiliados a la Dimayor, plantearon en la reunión del martes 15 abril, la realización de un nuevo campeonato en vista del que el torneo que actualmente se está disputando ya lleva un buen tiempo quieto a causa e la pandemia del covid-19.

La idea consiste en crear un solo torneo en el año, con dos grupos de 10 equipos, dos cuadrangulares y un campeón, como lo propone Independiente Medellín, o un campeón por cada grupo, como propone Águilas Doradas. La idea parece gustar en un principio, pero es solo una posibilidad que está en estudio, siendo vista como una solución rápida y factible para reanudar actividades deportivas en Colombia, todo bajo los protocolos que se exigen para presentarle una idea formal al gobierno.

Si bien, la idea no es un hecho y no es más que una posible solución. Repasaremos los clubes que se verían afectados y los que se verían beneficiados con este nuevo formato que se puede llegar a dar.



Beneficiados:

El inicio del campeonato del 2020-l para varios equipos no fue del todo bueno, quizás Millonarios es al que más le ha dado duro enderezar el camino en lo que se lleva de torneo, por eso, un nuevo campeonato sería una buena opción para que los dirigidos por Gamero retomen ideas y comiencen desde cero un proyecto al que muchos hinchas embajadores aún le tienen fe.



A Millonarios se le sumarían equipos como Cúcutá, Boyacá Chicó, Patriotas, Jaguares, Bucaramanga y Equidad, pues sus números en las 8 fechas disputadas no los respaldan en la posición de la tabla general, por lo que un nuevo comienzo serviría para corregir errores y enmendar lo hecho en el 2020-l.



Afectados:

Los equipos que se encuentran en los ocho previamente clasificados a los cuadrangulares finales del 2020-l, serían los clubes que más sufran con una relativa nueva decisión, su buen rendimiento en las primeras fechas se habría echado a perder, siendo este el caso de Nacional, Pasto, Santa Fe, Tolima, Alianza Petrolera, Junior, América, y Once Caldas, a quienes la buena suma de puntos y el desempeño dentro del campo de juego, los ha puesto en los puestos de las finales del torneo colombiano.



Caso específico como el del Deportivo Pereira, equipo el cual remonto varias casillas en la tabla general tras obtener buenos resultados en los últimos partidos. Así mismo el del Deportivo Pasto o Atlético Nacional, equipos con un rendimiento preponderante durante las primeras ocho fechas.





Lo cierto de la situación, es que los clubes del fútbol colombiano están buscando las alternativas para volver a competir, se sabe que la estabilidad económica de la mayoría de los clubes, depende exclusivamente de la puesta en escena de los equipos, razón por la que en la Dimayor ya estudian las dos ideas que hay sobre la mesa, con el fin de decidir que hacer con el campeonato que se encuentra en pausa después de que el país entrara en emergencia sanitaria a raíz del coronavirus.