El dirigente colombiano que dañó la llegada de Rodallega a Real Madrid

La época de aislamiento ha servido para que los futbolistas se quiten el casette y cuenten anécdotas de su vida. Así lo ha hecho Hugo Rodallega, quien relató cómo se cayó una posible transferencia al Real Madrid hace muchos años.

En diálogo con Gonzalo Martínez, actual asistente técnico de Santa Fe, Rodallega contó que cuando tenía casi 18 años y estaba en el Quindío, un veedor del Real Madrid lo quiso llevar a ese equipo para que se probara en el Castilla.

“Cuando estaba en Quindío, que recién salimos del Suramericano ese que la rompí, que me fue muy bien, que ganamos y de todo. Llegó un 'scout' del Real Madrid y yo estaba con Hernando Ángel", contó el futbolista que está actualmente en Turquía.

Pues la reunión se hizo entre el jugador, el directivo del Quindío y el veedor del Real Madrid y así lo relató Rodallega.

“Vos sabés cómo era el hombre. Yo tenía recién 18 años, un culicagado y lo único que quería era jugar. Nos reunimos con ese señor, que era el del Real Madrid y vos sabés que siempre mandan gente de todos lados para esos torneos para encontrar talentos. Ese señor dijo que Real Madrid me quería comprar a mí, para ir a jugar al Castilla y ahí empezar. Yo feliz, que sí, que listo, mejor dicho. Pero Hernando me dice 'eso no es así, vaya pa' allá afuera que yo ahorita lo llamo…' llego y lo miro le digo; 'Ah, bueno, don Hernando, sí señor. Nos vemos allá afuera, pero hágale, arregle todo que yo me voy'", recordó el vallecaucano.

Pero Hernando Ángel no dio su brazo a torcer y no hubo ningún acuerdo entre él y ese emisario del Real Madrid. así que no hubo ninguna posibilidad para que Rodallega se fuera al Real Madrid.

“Salí de esa oficina y ahí se acabó todo, usted sabe cómo es Hernando. Ojalá hubiera arreglado. Lo que hizo fue dañar todo, el interés que tenía esa gente, lo tiró. Me imagino, quién sabe qué pidió. Mejor dicho, ¿Qué no quería el hombre? Ah ya, chao, se acabó cualquier posibilidad. Ese señor vino, se despidió de mí y me dijo 'Eres un gran jugador, nos hubiera encontrado tenerte, pero tu representante no quiere ceder y ahí se terminó todo'", finalizó Rodallega.

A pesar de ello, Rodallega llegó a la Premier League y allá dejó su huella como uno de los pocos colombianos que ha podido brillar en una de las ligas más competitivas de Europa.