Crítica del 'Tino' a Muriel y consejo a Duván que disgustó en Atalanta

Faustino Asprilla tuvo un importante paso por el Parma en Italia y es recordado por su buen fútbol en el país europeo. Por tal razón, es voz autorizada para tocar temas deportivos de la Serie A, junto con los colombianos que hacen parte de esta liga.



El exjugador de la Selección Colombia habló con ‘La Gazzetta dello Sport’ y dejó una fuerte crítica para Luis Fernando Muriel, mencionando que no es un jugador ‘top’ por culpa de él mismo y lanzó contra su mentalidad en el fútbol.

“Habrá una razón: si nunca eres titular, no creo que sea culpa de los entrenadores. Las responsabilidades son suyas (Muriel), considerando también sus cualidades. Cuando estaba en el Deportivo Cali estábamos convencidos de que se convertiría en un fenómeno (...) No es top por su culpa. La fortaleza mental, nunca se ha convencido de que podría y debería haberse convertido en una estrella. Espero que pueda detenerse en Zingonia por un tiempo: el tiempo pasa rápido, especialmente en el fútbol", dijo el ‘Tino’.



Por otro lado, también le dejó un consejo a Duván Zapata sobre su estadía en Atalanta. El ‘Tino’ dijo que debía cambiar de equipo, pues el conjunto de Bérgamo no avanza del cuarto puesto y que si quiere brillar debe salir del club. Las palabras no cayeron bien en el conjunto italiano.



“Bueno, ¿por qué no? (parecido de Duván con él). Hasta hace unos años, habría luchado por creerlo, entonces definitivamente explotó. Y sinceramente, me sorprendió. Tiene 29 años, está en el mejor período de su carrera. Con el debido respeto, no creo que Atalanta pueda ir más allá del tercer cuarto puesto: si quería ganar algo, al menos debería considerar cambiar de equipo”, contó Asprilla.