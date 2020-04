Sin cuentos: Tino criticó con duras palabras a directivos del fútbol

Faustino Asprilla no se pone con cuentos y criticó con vehemencia a los directivos que están manejando mal a los equipos.



En su participación habitual en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, el exfutbolista recordó cómo fueron sus inicios y cómo era sui ingreso económico.

“Cuando empecé a jugar ganaba poco y uno lo que quiere es crecer y llegar a ganar un día lo que gana cristiano”, rememoró.

Es por eso que él apoya a los futbolistas que no están de acuerdo con que les bajen el salario por la crisis económica en la que están varios equipos.

“Yo sí digo que los futbolistas no tienen por qué pagar las malas decisiones de los directivos. Yo siendo futbolista no me rebajaría el sueldo porque no tengo que alcahuetear a personas que son ineptos, se gastan la plata y debe estar allá sentados cagados de la risa dejando a un club en la quiebra”, explicó.

Finalmente, en el Tino expresó que “el problema no es lo que ganan los futbolistas, el problema es esa gente, que aprendan que esos directivos no pueden existir más en el fútbol”.