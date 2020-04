El trino de Falcao que alborotó 'el gallinero': ¿pide pista en River?

Los hinchas de River Plate están encantados con la especulación: ¿Está pidiendo pista Radamel Falcao para volver a ponerse la banda cruzada?

Los comentarios surgieron tras una publicación de River Plate, que buscaba rendir homenaje al técnico Marcelo Gallardo.



Se trata de un partido entre River y Gimasia de Jujuy, el 26 de abril de 2009, por el torneo Clausura, y de un hecho inesperado: cuando todos esperaban a Mauro Rosales en a cancha, el DT Gorosito decidió que ingresara Gallardo al medio campo, desde donde habilitó al delantero para el triunfo 1-0. Ese que anotaba era FAlcao.



"Dásela al Muñeco que siempre deja mano a mano al 9", replicó el atacante desde Turquía, donde mantiene el aislamiento durante la pandemia del coronavirus covid-19.

Dásela al Muñeco que siempre deja mano a mano al 9. https://t.co/jvVUkxcNS7 — Radamel Falcao (@FALCAO) April 15, 2020

No dice quiero volver, no dice 'nos vemos Muñeco', no sugiere ni lejanamente el regreso. Pero su comentario, como reconocido hincha 'millonario' que es ha dado para todo. Su recuerdo en Argentina, más de diez años después, está intacto.



Por ahora su prioridad sigue siendo el Galatasaray y para eso trabaja duro, como consta en sus redes sociales. Después, mucho después, cualquier cosa puede pasar...