‘Quisiera retirarme en Atlético Nacional... Es el club de mis amores'

Con 27 años y una carrera en Atlético Nacional, Monterrey y Pachuca de México, Stefan Medina recordó en esta cuarentena sus comienzos en el equipo verdolaga, grandes compañeros que lo enseñaron a ser un mejor profesional, su revancha en la Selección Colombia y el anhelo de retirarse en el conjunto antioqueño, el cual es el equipo de sus amores. En charla con Felipe Muñoz a través de Instagram, el defensa antioqueño habló y agradeció el cariño de los hinchas verdes.

“En Nacional yo vivía en una nube, no podía creer lo que sucedía. Mi familia estaba feliz, siempre iba al estadio y me imaginaba estar jugando, cuando logré esa ilusión fue algo increíble. En ese tiempo no era consciente de todo lo que me sucede y tenía que haber disfrutado más. Ese primer semestre del 2011 estuve muy bien, logramos un nivel muy importante y fuimos campeones”, indicó el jugador que debutó como profesional a finales del 2010.



En cuanto a compañeros que marcaron su época en el conjunto antioqueño, Medina describió que “con Alexis (Henríquez) tengo una gran amistad, vivíamos muy cerca y nos íbamos juntos a los entrenamientos. Aprendí mucho de él y me dio mucha pena cuando me dio el número 2. Luego, cuando llegó el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio y pude jugar junto a él. Los primeros entrenamientos fueron un cambio total de mentalidad, recuerdo que cuando llegó Juan Pablo Ángel y el primer saludo fue que había llegado tarde, quedé muy preocupado. A él le tengo un cariño muy especial, nos ayudó mucho en el equipo y lo considero mi amigo”.



Además, “la época maravillosa de tres títulos seguidos se debía al trabajo diario, los buenos hábitos y aplicarlos en el terreno de juego. Fue muy bueno que haya coincidido el ‘profe’ (Osorio) y Juan Pablo (Ángel). He tenido la fortuna de gente que me ayudó mucho, se manejaron muy bien conmigo. He visto los ejemplos, tengo que ser inteligente y tomar lo bueno para poder crecer”.



Stefan recordó aquel homenaje que le hicieron los hinchas de Nacional antes de partir a México. “Fue increíble esa despedida, la he visto apenas tres o cuatro veces porque me da nostalgia, se los he mostrado a mis hijas. Ese momento fue magnífico, el cariño y el apoyo de la gente era especial. Que mi trabajo haya inspirado a mucha gente fue maravilloso y me podía ir tranquilo”.



El central antioqueño habló como vivió el título de la Copa Libertadores en el 2016. “Yo estaba en México, fue una alegría inmensa porque Nacional es el equipo de mis amores, fue muy bueno por los compañeros que alcanzaron ese título. Fue la consolidación de grandes jugadores. Yo vi el partido por televisión, pero me hubiese encantado haber estado en el estadio ese día”.



Medina espera en el futuro tener un segundo ciclo con el equipo verdolaga, y ¿porqué no? Alzando una Copa Libertadores. “Yo quisiera retirarme en Atlético Nacional y disfrutar otra etapa en el club de mis amores, si se pudiera lograr la Copa Libertadores, sería algo muy especial. Hace poco hablé con Juan David Pérez, y no sabíamos que teníamos un amigo en común. Sin conocerlo, le dije que tenía que dejarme un espacio en el equipo, sería un gran sueño volver”.



Revancha en la Selección Colombia, tras ese partido contra Uruguay



Durante esta charla, Stefan Medina habló sobre el primer llamado a la Selección Colombia de mayores y cómo reemplazaría a Pablo Armero en ese partido por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 contra Uruguay. “Yo llego a la Selección Colombia en el primer semestre de 2013, cuando me llamó José Pékerman, estaba con Juan Pablo Ángel, yo temblaba y sudaba cuando él me dice que era muy merecida la convocatoria”.



Sobre ese partido en Montevideo y el posterior ‘matoneo’ en redes sociales, Medina expresó que “contra Uruguay, la noche anterior, Pékerman me dijo que iba a jugar. En el partido cometí errores, pero tuve buenas sensaciones, con esa experiencia crecí demasiado. Esa situación me aterrizó, estuve preparado para ese momento. Mi familia y mis amigos cercanos sufrieron mucho, pero sentí el apoyo y el cariño de los hinchas de Nacional, de mi familia y mis amigos para seguir creciendo. Tenía muchas capacidades para mejorar, creo mucho en la justicia y las personas que son buenas, al final le pasan cosas buenas. Entendí que la vida trae momentos difíciles y hay que sacar fuerzas para seguir adelante”.



Finalmente, el jugador de Monterrey destacó la Copa América de Brasil en el 2019, donde tuvo varios partidos como titular. “La vida me dio la posibilidad de tener esa revancha, no por los demás, sino por saber que estaba a la altura de ser un jugador de Selección. Antes de la Copa América de Brasil, me llamaron y me tocó aplazar las vacaciones que tenía. Ahí entendí que el tiempo es perfecto y todo pasa por algo, sigo teniendo muchos sueños por cumplir y he estado satisfecho lo que he logrado hasta el momento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8