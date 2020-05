¿Y Millonarios? Wason, hincha de Nacional: 'me hubiera retirado allá'

Wason Rentería quedó como un referente en Millonarios. Incluso, algunos hinchas lo tiene como ídolo debido a su buen paso por el club azul, dejando varias alegrías.



El exfutbolista confesó su amor por Atlético Nacional, uno de los rivales históricos que tiene el club azul. Rentería contó que es hincha de Nacional y que incluso se hubiera retirado en el cuadro verdolaga.

"Nacional Es el equipo de mis amores, soy hincha, siempre quise jugar allá, me hubiera gustado terminar mi carrera ahí”, dijo Rentería en 'GolCaracol'.



Finalmente, el exfutbolista contó la vez que pudo ir al club de Medellín y que se quedó en Millonarios por el contrato de dos años que le quedaba y que, además, jugaba Libertadores tras ser campeón.





“Tuve tres oportunidades para llegar allá y ninguna se dio, pero los planes de Dios son perfectos, me siento muy orgulloso por la carrera que hice. Yo estaba en Millonarios y no se dio porque tenía dos años de contrato con ellos y también íbamos a jugar Copa Libertadores y habíamos sido campeones", finalizó.