‘Espero que Antioquia sea una sede de la Liga’: Andrés Andrade

Con los protocolos examinados por el Gobierno Nacional y enviadas las recomendaciones a la Dimayor, serán cuestión de días en que ambas partes puedan conciliar y darle una fecha estimada al comienzo del campeonato. Uno de los que se refirió a estos temas, es Andrés Andrade, el volante de Atlético Nacional no ve la hora de regresar a la competencia, siempre y cuando estén todas las garantías del caso.

“Nosotros estamos a disposición de lo que diga el Gobierno para volver a entrenar y comenzar la readaptación del campo, para que regrese la Liga. Me encantaría que volviera el torneo, es algo que los jugadores, cuerpo técnico quiere que se dé. Nosotros estamos al tanto de todos los temas y con tanto tiempo parado, si nos hacemos las pruebas y estamos sanos, podemos competir sin ningún temor”, señaló Andrade.



En cuanto a los temores sobre volver a jugar, el ‘rifle’ precisó que “yo le temo, a que hayamos pasado estos 62 días de cuarentena, 41 jornadas de entrenamiento virtual que no son cómodas, volvamos a salir y haya un nuevo brote del virus, me pueda contagiar y mi familia se contagie. El día que volvamos a entrenar con el grupo, quiero abrazar a mis compañeros, compartir con ellos, pero sé que no se va a poder por las medidas que se deben tomar”.



Sobre una posible sede para jugar el resto del campeonato, Andrés indicó que “hay una opción de jugarlo con sedes, tipo Copa América. Espero que Antioquia sea una de las sedes, porque la curva de infectados ha descendido, en salud ha demostrado un gran trabajo. Por ese lado tiene que ser y más que en Antioquia hay muchos estadios que se pueden utilizar, entonces es una gran ventaja”.



Hablando sobre las posibilidades de terminar este campeonato o jugar uno nuevo, Andrade expresó que “aún alcanza el tiempo si se juega de a tres o cuatro días, con poco desplazamiento. En mi percepción, se tienen que jugar los dos torneos, porque así se juega el fútbol colombiano. Somos conscientes que cuando se reanude ya no vamos a tener vacaciones. Son torneos muy seguidos con muchos partidos, estamos preparados por el tipo de entrenamiento y el sistema de rotación, vamos a estar frescos en cada juego. Otra opción es jugar un torneo largo, aunque algunos equipos que no están arriba en la tabla no les va a gustar”.



Finalmente, señaló que, para volver a competir, en Nacional necesitarán 15 días. “Hemos entrenado muy fuerte, pero no es lo mismo. Nos falta mucho trabajar con la pelota, jugar con los compañeros, rematar a puerta. Lo bueno es que no hemos perdido mucho la condición física y eso es muy importante. Nosotros los deportistas de alto rendimiento, necesitamos esa adrenalina que nos hace falta”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8