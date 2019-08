¡Atención Nacional! Último informe de lesionados tras duelo con Tolima

Tras conocerse los problemas físicos que atraviesan Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz, tras haber salido en el primer tiempo del partido contra Deportes Tolima el pasado jueves, el médico Nelson Rodríguez siguió dándole seguimiento a la situación de estos tres jugadores, importantes para el desempeño de Atlético Nacional.

“Alexis Henríquez presenta una lesión muscular por pateo largo del aductor izquierdo, le haremos una resonancia magnética este sábado en la tarde. Consideramos que no va a alcanzar para el partido contra Millonarios”, describió el galeno ‘verdolaga’.



Por su parte, “Daniel Bocanegra tiene una contusión modular ósea. Es decir, un golpe muy fuerte en el hueso de la rodilla izquierda, le hicimos radiografías, afortunadamente no hay lesión ósea, básicamente es el manejo del dolor, vamos a trabajarlo y no está descartado para el partido del domingo contra Millonarios”.







Finalmente, con el jugador convocado a la Selección Colombia de mayores, Daniel Muñoz seguirá en espera de su diagnóstico final. “Daniel Muñoz tiene una fatiga muscular a nivel del músculo isquiotibial izquierdo, trauma de baja energía. Hicimos los exámenes del cpk esta mañana, nos arrojaron niveles muy bajos, clínicamente se encuentra en mejor situación, esta noche le haremos una resonancia para dar el parte definitivo, este sábado en la mañana”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín