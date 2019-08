A los golpes en Palmaseca: Comesaña se lanzó con todo contra Pusineri

Deportivo Cali ganó por 2-1 en su casa en el juego de ida de la Copa Colombia, octavos de final, frente a Junior. El conjunto azucarero sumó y logró quedarse con el primer juego, pero hubo un hecho que dañó lo conseguido.



Se mencionaba que hubo una pelea entre Lucas Pusineri y Julio Comesaña al final del partido. El entrenador de Junior confirmó el hecho y denunció el tema.

"Le dije lo que pienso al árbitro, no a insultarlo porque no soy atarbán. Le dije que se dejó presionar y cuando venía me encontré con Pusineri, lo felicito, pero sigo y me da un cachetazo, eso no es así, no lo tolero. Donde vamos nos pegan", contó Comesaña en rueda de prensa.

Sin embargo, en el video se evidencia cómo el entrenador de Junior es quién se lanza con todo para pelear con el argentino luego de un abrazo de felicitación. Pusineri, por su parte, elogió al uruguayo y contó que eran calenturas del partido.



Incluso, Comesaña intentó golpear y pelearse con Matías Cabrera, que entró a separar al técnico del conjunto barranquillero.