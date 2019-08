La buena noticia que dio Pinto para la defensa de Millonarios

Dentro de las novedades que tendrá Millonarios al menos en su lista de convocados para enfrentar al Atlético Nacional, este domingo, por la fecha 9 de la Liga II-2019 en el Atanasio Girardot, está la reaparición del central Luis Payares, quien se recuperó de una lesión en su cabeza y, según lo confirmó el mismo entrenador Jorge Luis Pinto, estará en la lista de viajeros a Medellín.

“Payares lleva más de 15 días trabajando a doble jornada, adaptándose y va a estar en la nómina. No sé si vaya de titular o de suplente, pero va a estar en la nómina”, dijo Pinto en la rueda de prensa de este viernes.



Payares, quien llegó proveniente del Deportes Tolima para reforzar la defensa azul en el semestre pasado, sufrió una trombosis cerebral en abril pasado, por lo que tuvo que tener total reposo. El defensor no juega desde el 28 de abril, cuando Millonarios le ganó 2-0 al Junior en El Campín.



El regreso de Payares le aportaría experiencia a la defensa de Millonarios, que tras su lesión y la salida de Matías de los Santos, no ha tenido una pareja estable en la zona de zaguieros centrales y le ha costado recibir muchos goles.



Pinto también descartó a Fabián González Lasso, quien tras sufrir hace un par de semanas, de un cuadro febril que lo tuvo hospitalizado, hasta ahora comenzó a entrenar en forma con el equipo. “Lasso no puede estar todavía, lleva pocos días trabajando y no lo vamos a tener en cuenta. Miraremos la próxima semana, a ver cómo va”, dijo Pinto, quien ha tenido la tranquilidad de tener en su lugar al nuevo goleador azul, José Ortiz.