Con aires renovados, Nacional prepara su duelo frente a Millonarios

Sobre las 8:00 a.m., Atlético Nacional arrancó en su sede deportiva de Guarne su segundo entrenamiento de la semana con miras al partido del próximo sábado por la fecha 9 de la Liga I-2019, frente a Millonarios, en Bogotá.



Sin la presencia de Andrés Reyes, Andrés Perea, Kevin Mier, Yeiler Góez, Hayen Palacios y Carlos Cuesta, convocados por la Selección Colombia Sub-20 de Colombia; y Gilberto García, Alexis Henríquez, Félix Charrupí, Andrés Sarmiento, quienes están en el departamento médico, el resto del grupo trabajó en la cancha principal bajo las órdenes del técnico Paulo Autuori.



Los volantes sub 20 Yilmar Velásquez y Albin Domínguez trabajaron con el plantel profesional. En el caso de los jugadores que se recuperan en el departamento médico, García retornará trabajos con el grupo a finales de esta semana, a Henríquez le restan 6 semanas, Charrupí una semana, mientras que Andrés Sarmiento comenzó su primera fase de terapia tras su operación en los meniscos de su rodilla izquierda.

Otra novedad fue la ausencia de Juan Camilo Arturo, el arquero que hizo su debut en el Torneo Fox podría ser cedido a otro club.



Hernán Barcos, quien sufrió molestias físicas en el partido del pasado jueves contra Libertad, trabajó diferenciado el fin de semana y ya realiza labores a la par del grupo.



Carlos Rivas rescindió contrato con el equipo y ya no es más jugador de Nacional, el acuerdo se dio el miércoles de la semana pasada y se presume que el ex delantero verdolaga tomaría rumbo al fútbol norteamericano.



Luego del trabajo en el gimnasio, sobre las 9:00 a.m., el grupo se dirigió a la cancha para comenzar labores físicas, de fuerza, intensidad, reacción, dirección, velocidad con y sin pelota, control orientado, saltabilidad para finalizar con trabajos a espacio reducido en ataque y definición. Lo que más ha enfatizado el cuerpo técnico en las últimas sesiones de entrenamiento.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín