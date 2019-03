La herida sigue abierta: Sachi habló de los asesinos de Andrés Escobar

Santiago 'Sachi' Escobar ha tenido una fructífera carrera en el fútbol y actualmente está en Universidad Católica, de Ecuador. Pero esta no es la historia de su presente sino de su pasado, uno que aún lo tiene con el corazón arrugado.

En diálogo con el programa ‘Expediente final', de Caracol Televisión, el entrenador habló sobre la muerte de su hermano, Andrés Escobar, quien fue asesinado luego del Mundial de 1994 en Medellín.

En dicho programa, se hizo un recuerdo de la carrera de quien fue defensa de Nacional y la Selección Colombia. Sin embargo, el centro del programa fue su muerte, que ocurrió el 2 de julio de 1994.

Si bien el actual entrenador no se quiso referir a los hombres que fueron los autores materiales de los hechos, sí contó que se los ha encontrado en dos oportunidades.

"Me han buscado a mí, pero no he querido hablar con ellos. No quiero mentiras. Me los he encontrado un par de veces en Medellín, en el aeropuerto El Dorado, y me querían dar explicaciones. Yo no las he querido recibir, ni espero recibirlas nunca porque la vida de Andrés no la remedia nadie", dijo el 'Sachi'.

La historia dice que los hermanos Gallón, Pedro David y Juan Santiago, pagaron una condena de 15 meses de cárcel por encubrir y desviar la investigación del asesinato del jugador, pero que fue Humberto Muñoz Castro, conductor de los dos hombres vinculados al paramilitarismo y narcotráfico, quien disparó el arma contra el exjugador. Todo indica que Pedro David recriminó a Escobar por el autogol en el Mundial y que hubo una discusión que desencadenó en los disparos.

"La justicia colombiana tuvo muchos vacíos. Hubo dinero para que, con una fianza muy pequeña, los autores intelectuales estuvieran en la calle rápidamente", dijo Sachi.