Juan Pablo Ramírez confía en la calidad del plantel para la Liga

De las victorias se goza y de las derrotas se aprende, así debe tenerlo en cuenta Atlético Nacional tras su primer fracaso en este semestre, luego de no poder avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Con dos partidos pendientes en la Liga colombiana, los verdolagas deberán sumar de a tres, si es que no quieren perderle pisada al grupo de los ocho mejores, donde hasta esta séptima fecha, son octavos con 9 puntos, la mitad del líder Millonarios.

“En esta Copa aprendimos mucho, en el fútbol no basta con jugar bien, hay que ser decisivos en el ataque. Esperamos clasificar entre los ocho de la Liga, pelearles a los equipos en la parte alta de la tabla y buscar el título. Eso es algo que nos lo van a exigir y lo podremos tener como un plus de cara a la Copa Suramericana del otro semestre”, indicó Juan Pablo Ramírez.



El volante antioqueño remarcó que “sabemos que el equipo está en construcción, el ‘profe’ Autuori llega con una nueva metodología, que está implementando y nosotros estamos tratando de interpretarla de buena manera. En la serie fuimos superiores, pero el fútbol es así, no clasificamos, los penales son una lotería y nos queda un buen recuerdo del juego que queremos hacer”.



Además, para volver más fuertes a los torneos continentales, la base debe estar mejor preparada. Para conseguir la última Copa Libertadores en el 2016, el proceso arrancó desde 2012 y poco a poco fue creciendo, algo que el ‘indio’ conoce muy bien. “Lo del 2016 también fue un proceso, donde de a poco se organizó una idea y logramos conquistar la Copa. A la gente le pedimos paciencia, tenemos jugadores jóvenes que de a poco les daremos muchas alegrías a esta institución”, expresó.



En cuanto a las sociedades con Pablo Cepellini y Aldo Leao Ramírez, Juan Pablo explicó que “entrar y jugar con Pablo Ceppelini y Aldo (Ramírez) es sensacional, es importante que encontremos variantes de juego para poder conseguir los resultados que queremos”.



“El equipo va tomando de a poco la confianza y esperamos que la Liga sea así, el Atanasio debe ser un fortín y cuando juguemos de visitante, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos”, añadió.



Pensando en lo que se viene en la Liga y los rivales más fuertes del certamen, Ramírez dijo que “el ‘profe’ nos pide que seamos concretos a la hora de definir, tener la pelota lo más cerca del área contraria. Buscaremos ser más penetrantes, motivados de enfrentar a buenos equipos como Cúcuta, Millonarios, Junior, ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras y así poder pelear el torneo”.



Finalmente, proyectó el partido frente a Millonarios, a disputarse el próximo 9 de marzo en el Campín. “Contra Millonarios es un partido aparte, nosotros debemos ir a ganar. Espero que sea un gran partido y podamos conseguir los tres puntos”.