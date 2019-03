Así quedó la grama del Campín luego del concierto de Luis Miguel

Luego de que se aplazara el encuentro entre Millonarios y Santa Fe, correspondiente a la fecha 10 de la Liga colombiana. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), informó que el estado de la grama del estadio El Campín luego del concierto de Luis Miguel quedó en óptimas condiciones.

"Entregamos la grama del Estadio El Campín en perfectas condiciones después del concierto de Luis Miguel que se realizó anoche. La grama quedó en un estado óptimo para realizar hoy mismo cualquier evento deportivo", informó el IDRD.



La firma Esquiver, la cual es la encargada de mantener al día la gramilla del estadio, procedió con el desmonte de los 12 mil metros cuadrados de estibas y las 35 mil vallas que fueron ubicadas en todo el perímetro interior y exterior del lugar. Luego de esto se pudo evidenciar que la cancha no sufrió daños y mantuvo su condición.



“La parte natural y la compactación en el subsuelo por donde va el drenaje de la gramilla de El Campín no recibió ningún daño y se encuentra en perfectas condiciones. De esta manera, se puede continuar desarrollando sin novedad alguna, los partidos del fútbol profesional colombiano”, afirmó Orlando Molano, director del IDRD.



La cancha del máximo escenario bogotano quedó lista para recibir el compromiso entre Santa Fe y Once Caldas el domingo 24 de marzo por la fecha 11 de la Liga.