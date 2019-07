Así fue sentido homenaje de la Alcaldía de Medellín a Andrés Escobar

La Alcaldía de Medellín y Atlético Nacional le brindaron un homenaje a Andrés Escobar tras 25 años de su muerte. En un acto celebrado en la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, fue develada una placa de homenaje al cumplirse 25 años de su muerte este martes 2 de julio.

En este acto, asistieron familiares de Andrés, funcionarios de la Alcaldía de Medellín, el Inder, además de la presencia de René Higuita quien le recitó un poema a su amigo y compañero en la Selección Colombia y en el Atlético Nacional.



“Después de todo lo que ha sucedido y que uno no espera que suceda. Las amenazas no se pueden aceptar ni en broma. Andrés Escobar siempre será un referente de nuestra ciudad. Recordar es muy triste, pero me da fortaleza para seguir contando esta historia que no se puede repetir”, resaltó.



Con lágrimas en sus ojos, abrazando a María Escobar, hermana de Andrés, le entregó dos abonos vitalicios, que forman la campaña ‘Gracias Campeones’, un homenaje que el club le entrega a aquellos jugadores que se consagraron con el equipo ‘verdolaga’.



“Andrés fue una persona sencilla, trabajadora, honesta y amante a sus principios y su familia. Ese legado que dejó lo vamos a tener siempre. Con esa tristeza que se llevaron a este caballero, los que hicieron esta infamia deben estar tristes y avergonzados”, resaltó Higuita.

Entre flores blancas y un sentido minuto de silencio terminó un sencillo homenaje al ‘caballero del fútbol’.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín