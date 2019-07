Higuita, sin contemplaciones: así habló de las amenazas a Tesillo

Este martes se hizo un homenaje a Andrés Escobar en la ciudad de Medellín al cumplirse 25 años de su muerte. Al evento arribó René Higuita, uno de los grandes amigos del defensa antioqueño.



El exarquero ídolo de Nacional y referente del fútbol colombiano se refirió a las actuales amenazas sobre William Tesillo, quien jugó en el partido contra Chile y erró un penalti.



“Después de todo lo que ha sucedido y que uno espera que no se repita, vea lo que está pasando con William Tesillo. Ya uno no sabe ni qué pensar. Ni en broma las amenazas, que lo que sucedió con Andrés le puede volver a pasar y esas amenazas ni en charla la podemos aceptar”, dijo René.



Higuita, con un relato pausado, habló sobre las malas circunstancias que rodean este nuevo hecho de intolerancia en el fútbol.



“Sacamos fuerzas para que las amenazas a William Tesillo no pasen, no se puede creer que a estas alturas eso suceda. Eso no tiene nombre, es de gente desalmada, pensaría uno que es una broma, quiero pensar que sea eso”, añadió.