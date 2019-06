‘No me creo más que nadie, vine a aportarle al grupo”: Andrés Cadavid

Un nuevo sueño cumplió Andrés Cadavid, el central de 33 años se puso la camiseta ‘poderosa’ con la que quiere aportarle experiencia y liderazgo a la zaga del Deportivo Independiente Medellín. Tras desvincularse con Colón de Argentina, el antioqueño firmó su contrato por dos años y se puso a las órdenes de Alexis Mendoza.



De su primera jornada de entrenamiento, Cadavid indicó que “encontré jugadores muy técnicos, que se entregan en cada pelota, también hay jugadores con mucho recorrido y eso es muy bueno para el proceso”.



Sobre el anhelo de pertenecer al equipo de sus amores, declaró que “cuando era niño, iba al estadio a oriental, éramos de la barra ‘Rojiazul’, aguantábamos el sol de los partidos en la tarde. Siempre he tenido el amor por el equipo, pero no vine como hincha, soy un jugador, en la cancha hay que estar tranquilo y no puedo pensar como hincha en la cancha. Espero sacar el equipo adelante”.



“El primer objetivo es que mi familia esté tranquila, estoy en un equipo que necesita resultado, se de la exigencia que demanda estar en el Medellín, no vine a inventar, tengo que trabajar, darle solidez defensiva y respaldar a los compañeros en el ataque. Motiva mucho salir de entrenar e irme a donde mi madre a almorzar”, añadió.



Comparando el nivel del fútbol colombiano con el internacional, Andrés señaló que “el fútbol colombiano está en buen nivel internacional. Estuve en México y en Argentina y no hay mucha diferencia. Por algo la Selección está haciendo una muy buena Copa América. Si hay instituciones sólidas y procesos serios, van a seguir llegando jugadores que marquen diferencia. En Colombia somos más creativos, en Argentina pueden ser más prácticos”.



Recién graduado como comunicador audiovisual, Andrés Cadavid pudo combinar la academia con su carrera deportiva, algo que espera ser un ejemplo para sus compañeros. “El estudio es muy importante para el futbolista, ahora que soy comunicador audiovisual, lo pude entender. Estudiar te pone los pies en la tierra, hay muchos jugadores que están en una vida mentirosa. En mi caso, pude aprovechar el tiempo, aunque con tantos viajes, en especial los internacionales se me hizo difícil, pero lo pude lograr”, expresó.



“Mi consejo es que estudien algo, no necesariamente una carrera larga, tan solo que les pueda servir cuando su carrera de futbolista termine, a los muchachos de las inferiores espero aconsejarlos para que puedan llegar muy lejos”, agregó.



Falta poco para volver al Atanasio, una cancha donde vivió alegrías, tristezas y momentos inolvidables como cantar el himno antioqueño jugando para otros clubes. Es algo que anhela hacer con su mano sosteniendo el escudo ‘poderoso’. Aunque no olvida su pasado ‘embajador’.



“Cuando voy a jugar en el Atanasio tengo sensaciones encontradas, siempre canto el himno antioqueño y el árbitro me mira raro porque era del equipo rival. Al cantar el himno antioqueño me pasan muchas cosas por la cabeza, recuerdo los momentos que viví y el lugar donde me crie. Aunque le guardo mucho cariño a Millonarios, tengo un pedazo del corazón con ellos, por todo lo que me han dado, pero soy de acá también y quiero aprovechar mi experiencia en el Medellín”, comentó.



En cuanto a lo que le dejó su paso por Colón de Argentina, Andrés contó que “me sorprendió la preparación física en el fútbol argentino, son muy disciplinados y los jugadores tienen una gran fortaleza mental. Aunque no les de la capacidad, buscan ganar en cualquier lugar con esa voluntad competitiva. Tuve unas vacaciones muy cortas, con Colón terminamos más tarde por la Copa Suramericana. Mientras el Medellín estaba en vacaciones, seguía trabajando, tuve 10 días de descanso y la idea es adaptarme rápidamente al estilo de juego del equipo”.



Pasó cerca de un mes para concretarse su paso al DIM, los hinchas, el cuerpo técnico y los directivos lo tenían como su primer candidato a reforzar la defensa. Aunque agradece el cariño y el esfuerzo por contratarlo, no se ‘come el cuento’. “No creo que sea la gran contratación del Medellín, soy un jugador que vine a sumar. No me creo más que nadie, vine a aportarle al grupo, el puesto no lo tengo asegurado y quiero competirlo. Saben que conmigo tienen un gran amigo”.



Finalmente, Cadavid jugará con el número 6, aunque quería tener el dorsal 5, “ya estaba ocupada por un compañero (Diego Arias). Con el número que me den quiero hacer historia en Medellín”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín