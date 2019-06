Jarlan Barrera le apuesta a esta nueva oportunidad con Nacional

Sobre las 8:00 a.m. Atlético Nacional presentó a los medios de comunicación a Jarlan Barrera, tercer refuerzo del equipo ‘verdolaga’ de cara al segundo semestre de 2019, donde afrontará la Liga y la Copa Colombia. El samario de 23 años llegó de Tigres de México y firmó un contrato por tres años con el conjunto antioqueño. Tras tantas idas y vueltas, la negociación por el volante tuvo un buen término y lo único que quiere Barrera es que comience el campeonato para volver a divertirse en la cancha.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad de pertenecer a una gran institución como es Nacional, un club con mucha calidad y con una grandeza increíble. Pase seis meses muy complicados en Argentina, se especularon muchas cosas, me dijeron que era un irresponsable, que no había querido jugar. Cuando decidí jugar en Argentina quería cumplir un sueño de estar en el exterior, no se dieron las cosas como yo quería y ahora estoy de vuelta en Colombia, con muchas ganas de triunfar”, resaltó Barrera, quien jugó los últimos seis meses en Rosario Central cedido a préstamo por parte de Tigres.



Sobre el grupo, “tenemos un gran compromiso, debemos trabajar mucho para poder lograrlo. La negociación por mi parte no fue difícil, sabía lo que quería, cuando terminé la temporada en Argentina le dije a mi empresario que quería volver, no dije qué equipo. Quería tomarme revancha, se de mis capacidades, mi talento y lo que puedo brindar en la cancha. Espero que, con buenas actuaciones en este club, pueda tener alguna oportunidad en la Selección Colombia”, comentó el ex jugador de Junior.



“Volver a Colombia es un gran reto, quiero jugar, divertirme como lo hacía antes. El mal momento en Argentina me sirvió como experiencia para seguir adelante, estoy con la cabeza bien puesta en el equipo y espero conseguir los objetivos. No he hablado mucho con Juan Carlos (Osorio), pero se que es un gran entrenador, es un honor ser dirigido por él, esperemos que todo el trabajo sea bueno para lo que queremos”, agregó.



Aunque no quiso explicar los motivos por los cuales no pudo brillar en el fútbol argentino, dejó entrever que las cosas en el club ‘canalla’ no están muy bien. “En ese club (Rosario Central) creí que podía conseguir cosas importantes, no se dieron y ahora vuelvo a Colombia con muchas ganas de dar al máximo. Es increíble que más de 30 jugadores hayan tenido problemas con los directivos de ese equipo (Rosario Central)”, precisó.

Nombres como Didí Valderrama, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres, Oswaldo Mackenzie entre otros, marcaron una gran época de volantes caribeños. Aunque conoce de la historia de ellos, espera escribir la propia, cargada de gloria. “Se de los jugadores costeños que han dejado su huella, vengo a jugar bien, darle todo a ayudar al equipo, debo trabajar muy duro, aprovechar esta linda oportunidad. En algún momento que me vaya, quiero que me recuerden por lo que aporté, el número es lo de menos. Tengo un gran reto conmigo, con mi familia, mis amigos”.



En cuanto a su estadio físico, sabe que le falta ritmo y espera volver en esta pretemporada. “Entrenar no basta, el físico se agarra con continuidad, espero recuperarme lo más pronto posible. Con el conocimiento del cuerpo técnico y poniendo todo de mi parte, espero recuperar mi mejor momento”, indicó Barrera.



Finalmente, el volante habló de los reencuentros con viejos amigos como Vladimir Hernández y Brayan Rovira, entre otros jugadores con los que compartió en Junior y con los procesos de Selección Colombia. “Es muy grato encontrarse con amigos que dejó el fútbol, Brayan (Rovira) hemos compartido en la Selección Colombia juvenil, con Vladimir (Hernández) nos volvimos a ver, él pasó hoy por mi al hotel para traerme al entrenamiento, y a los que apenas conozco, me han recibido de la mejor manera”.