La zona ofensiva: la principal razón del mal momento de Santa Fe

Independiente Santa Fe llegó a su peor inicio en torneos cortos y sigue dejando dudas de que su juego pueda mejorar para revertir esta situación. Tras empatar por 1-1 con Millonarios, el club cardenal llegó a siete puntos y sigue en la parte baja de la tabla. Fabio Burbano anotó y un jugador ofensivo volvió al gol en el conjunto bogotano.

En 11 partidos jugados de la Liga I-2019, solamente tres futbolistas de la zona ofensiva han anotado gol, dejando un pobre saldo para los delanteros y atacantes cardenales.



Claro que uno de los problemas es que no hay quien genere juego para los ofensivos. Sin embargo, contra Once Caldas, el cuadro capitalino llegó en varias ocasiones con Carmelo Valencia y Brayan Perea, quienes no lograron controlar el balón y desaprovecharon varias opciones de gol.



El primer atacante en anotar fue Johan Arango, quien marcó de penal contra Cúcuta en la segunda fecha. El segundo fue Brayan Perea en su debut, 2-2 contra Rionegro Águilas y puso el empate al último minuto. Finalmente estuvo el de Fabio Burbano contra Millonarios, en el 1-1.



Carmelo Valencia, Arley Rodríguez y Jhon Miranda no han podido anotar, mientras que los demás solamente han podido sumar un tanto por persona. Los delanteros y los jugadores de ataque, la principal razón del mal momento de Santa Fe en la Liga I-2019.