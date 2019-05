Pros y contras del posible regreso de Juan Carlos Osorio a Nacional

Juan Carlos Osorio ha sido uno de los técnicos más influyentes en la historia de Atlético Nacional, desde julio de 2012 hasta julio de 2015 conquistó seis títulos y edificó un proceso que puso al equipo verdolaga entre los más importantes del continente.

A continuación, analizaremos tres aspectos positivos y tres negativos de una posible llegada del entrenador risaraldense:

Pros

1. Prestigio: Los títulos obtenidos en el club son un aval para que arranque un nuevo proceso. Su huella en la historia del equipo hace que pueda trabajar tranquilo más allá de los resultados que pueda obtener.



2. Conocimiento del club: Osorio trabajó en el Centro de Alto Rendimiento en su primera etapa y sabe el ADN del equipo. Marcó una identidad de juego y cambió la mentalidad del jugador colombiano, potenció juveniles y los hizo ganadores.



3. Quiere dirigir un club y trabajar día a día: Así lo indicó en varias declaraciones, donde espera volver al mando de un equipo por encima de una selección. Estar al frente de un proyecto ambicioso es lo que puede motivarlo y qué mejor en un equipo en el que sería bien recibido por parte de la afición.

Contras

1. Retroceso volver a Colombia: Su mal paso por la Selección Paraguaya hace que Osorio, de volver al fútbol colombiano en un retroceso y también un momento de trabajo temporal, mientras se le abre una nueva posibilidad de dirigir la Selección Colombia. Uno de sus grandes sueños.



2. Cuerpo técnico diferente: Pompilio Páez sería hasta el momento, un integrante del cuerpo técnico que podría repetir la etapa con Osorio en Nacional. El proceso de adaptación que podrían tener sus demás integrantes, hacen que los resultados no puedan ser inmediatos.



3. No garantizan el éxito: Pocas veces las segundas partes son buenas. Que Juan Carlos Osorio asuma el cargo, no garantiza las victorias que tuvo en otros tiempos. Sería un nuevo proceso y por ende, la duda para saber qué pueda suceder.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín