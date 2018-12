América vs. Jaguares será a puerta cerrada por sanción de la Alcaldía

La Alcaldía de Cali sancionó al América con una fecha a puerta cerrada para el partido de la octava fecha de la Liga II-2018 el miércoles 5 de septiembre frente a Jaguares, tras los desmanes del pasado sábado en las afueras del Estadio Pascual Guerrero cuando perdió 0-2 con Millonarios.

Inicialmente la Administración Municipal había tomado el lunes la determinación de prohibir las reuniones de la barra popular en el Parque de las Banderas, contiguo al escenario deportivo, pero en la mañana de este miércoles decidió que el compromiso de los 'escarlatas' contra Jaguares no tendrá ingreso de público en las graderías.



Andrés Villamizar, secretario de Seguridad Municipal, afirmó que “lamentablemente el Alcalde de la ciudad se ve obligado a hacer este anuncio a raíz de los hechos que todos conocemos del pasado sábado, hechos condenables de violencia e intolerancia que se presentaron al finalizar el partido. No vamos a tener ninguna tolerancia con hechos violentos asociados al fútbol, que tiene que ser una fiesta de paz, de alegría, de buen comportamiento, tolerancia y de civismo. En virtud de este comportamiento de algunos hinchas y de algunas barras, en primer lugar se jugará a puerta cerrada, eso por una fecha. En segundo lugar, a las barras del América de Cali no se les permitirá el ingreso de trapos ni instrumentos musicales por el resto del semestre”.

El funcionario agregó que “tomaremos medidas cada más fuertes, no vamos a permitir que unos pocos desadaptados amarguen la fiesta del fútbol y además le amarguen la tranquilidad y la convivencia a los vecinos que conviven con el estadio, y que a veces en sectores alejados de la ciudad tienen que sufrir las consecuencias del mal comportamiento”.



De igual forma, la Alcaldía confirmó que quedaron prohibidas las reuniones o aglomeración de aficionados en toda la ciudad. Las medidas tomadas serán analizadas durante dos meses por parte de la Alcaldía de Cali para mirar la conducta de los hinchas.



Por su parte, el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, consideró que la decisión es injusta, ya que fue los desórdenes se presentaron fuera del estadio, y fue la Alcaldía la que inicialmente permitió la reunión de los hinchas en el Parque de las Banderas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En twitter: @marquitosgarces