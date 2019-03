América, por el liderato de la Liga: recibe a un Jaguares disminuido

América de Cali cumple su mejor campaña desde que regresó a Primera División y este domingo en el Pascual Guerrero (6:00 p.m.) contra Jaguares, por la undécima fecha, puede dar un paso importante para consolidarse entre los ocho y en pocas fechas confirmar su clasificación adelantada.



Un total de 20 puntos en diez jornadas lo tienen al lado de Millonarios, Cúcuta y Junior en el primer lugar, mientras Jaguares tiene apenas 9 unidades, cumple una de sus peores actuaciones de los últimos años.

Los rojos tendrán que olvidarse de la ausencia del venezolano Fernando Aristeguieta, máximo artillero del torneo y uno de los grandes baluartes del buen rendimiento en el campeonato. Hay mucha dependencia en su producción y coincidencialmente cuando no anota, las cosas se complican para los dirigidos por Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Sería la posibilidad para que ingrese desde el comienzo Jhon Quiñones Saya al lado de Misael Riascos, una dupla que quiere mostrar su valía. En el caso de Yesus Cabrera, quien acumuló cinco tarjetas amarillas, la Dimayor lo autorizó para que pueda estar en la formación, pero igual no lo convocaron. Así se abre la posibilidad para el juvenil Luis Sánchez o a Johnnier Viveros, ya que Daniel Buitrago, que era la primera opción, se lesionó en Copa Colombia el jueves contra Atlético F.C.



Después del triunfo 0-1 en el clásico sobre el Cali, la afición escarlata está motivada y es probable que en buen número asista al Pascual Guerrero para este choque dominical.

🏟🎟 Adquiere tus boletas para el partido de mañana a las 6:00 p.m. frente a @JaguaresDeCor por la fecha once de la #LigaÁguila 2019-I. pic.twitter.com/ud8E2153GK — América de Cali (@AmericadeCali) 23 de marzo de 2019

Jaguares tiene que levantar cabeza

El cuadro felino no anda nada bien en la Liga y recientemente cambió de técnico. Óscar Upegui asumió como entrenador del equipo, pero en la Copa Colombia no pudieron destacar.



Ahora ponen sus objetivos en un torneo en el que no ganan hace ocho jornadas, luego de empezar con buenos resultados en las primeras fechas. A todo esto se agrega que Jaguares tiene la peor defensa del torneo al recibir 18 tantos en 10 partidos y se encuentra fuera del grupo de los ocho.



Al mal momento se le suma la lesión de tres jugadores importantes de la plantilla: Harrison Mojica, Olmes García y David Cortes. Todos están en la fase final de su recuperación, pero no estarán disponibles para este encuentro.



Alineaciones probables



América: Carlos Bejarano; Jonathan Álvarez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Cristian Álvarez, Johnnier Viveros; Jhon Quiñones Saya y Misael Riascos.

D.T.: Fernando ´Pecoso’ Castro



Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Fabián Mosquera, Fabio Castillo; Andrés Arboleda, Juan Sebastián Ayala, Mauricio Cortés, Pablo Rojas, Stiwar García; Jorge Obregón.

D.T.: Óscar Upegui



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: John Ospina (Quindío)



Hora: 6:00 p.m.



TV: WIN Sports



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Gudilferdro Avendaño

Para EL TIEMPO