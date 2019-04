Desastrosa noche en el Pascual: América cayó 1-3 contra Equidad

América de Cali recibió la visita de La Equidad por la fecha 13 de la Liga I-2019. El partido en el Pascual Guerrero el conjunto vallecaucano cayó 1-3 contra los bogotanos y extrañaron a Fernando Aristeguieta en zona de definición.

América empezó con las opciones más claras en el encuentro, tuvo la posesión de la pelota y abriendo la cancha por la banda derecha, logró llegar con claridad al arco de Diego Novoa, quien respondió con categoría. Por su parte, Equidad en un partido en el que fue efectivo ya que en las pocas llegada que generó aprovechó y concretó.



En el primer tiempo del partido, Equidad empezó sorprendiendo con un gole de cabeza de Danilo Arboleda que se fue por fuera al minuto 6. Luego, el club bogotano marcó un gran gol tras una jugada por la mitad de la cancha que concretó Matias Mier al 28 para poner el 0-1 en el marcador. El cuadro escarlata no pudo reponerse del golpe y los dirigidos por Humberto Sierra ampliaron su ventaja luego deun grave error de Marlon Torres que aprovechó Carlos Peralta al 43.



Por su parte, América sacó como figura de la primera parte a Diego Novoa quien atajó en cuatro ocasiones para salvar a su equipo. Yesus Cabrera se mostró muy activo dando juego por ambas bandas, sin embargo, Jhonatan Pérez fue el más incisivo por la derecha. Misael Riascos y Jhonier Viveros tuvieron chances claras, en las que no vencieron la resistencia del arquero bogotano.



El cuadro rojo del Valle no aprovechó sus chances y defendió mal en lo poco que llegó Equidad al arco de Arled Cadavid.



Los aseguradores fueron efectivos una vez más en el segundo tiempo y cobró los errores en defensa a los escarlatas. Carlos Peralta firmó su doblete al minuto 54 tras una buena definición frente a Cadavid que no pudo hacer nada para evitar el 0-3 en el marcador. Novoa siguió demostrando solidez y seguridad en el arco y fue la figura evitando que América llegara al gol.



En el periodo complementario, América salió con intensidad y presión a buscar pronto un gol que los metiera en el partido. Sin embargo, los dirigidos por Fernando 'Pecoso' Castro, no encontraron las vías a pesar de haber conseguido inquietar a Equidad con el gol de Jeison Medina tras un centro de Yesus Cabrera al minuto 70 del encuentro.



El conjunto local siguió presionando, intentando llegar al empate, pero se encontró con Equidad bien parado y aguantando el resultado ante la embestida que estaban poniendo los jugadores en la cancha. América no logró llegar de forma clara al arco, y cuando lo hizo Novoa siguió bien plantado en el arco para dar la seguridad del 1-3 y la victoria de Equidad como visitante.



Con este resultado, América por el momento seguirá en la cuarta posición con 24 puntos en 13 partidos jugados. El conjunto escarlata enfrentará a Atlético Huila este sábado 6 de Abril en Neiva. Por su parte Equidad recupera la motivación para lograr llegar al grupo de los ocho. El fin de semana recibe la dura visita de Junior en Bogotá.

Síntesis

América 1-3 Equidad



Equidad: Diego Novoa (8); Wálmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (6), Jéider Riquett (6), Amaury Torralvo (5); Juan Mahecha (6), Stalin Motta (6); Armando Vargas (5), Matías Mier (6), Hansel Zapata (6); y Carlos Peralta (7).



Cambios: Pablo Lima por Juan Mahecha (61 ST), Andrés Murillo por Armando Vargas (74 ST), Óscar Bernal por Carlos Peralta (84 ST).



D.T.: Humberto Sierra.



América: Arled Cadavid (5); Pedro Franco (4), Marlon Torres (4), Jhonatan Pérez (5), Héctor Quiñonez (5); Luis Paz (5), Carlos Sierra (5), Julián Guevara (5); Yesus Cabrera (6), Jhonier Viveros (5); y Misael Riascos (5).



Cambios: Cristian Álvarez por Carlos Sierra (1 ST), Jeison Medina por Misael Riascos (56 ST), por (31 ST).



D.T.: Fernando Castro.



Goles: Jeison Medina (70 ST), para América. Matías Mier (28 PT), Carlos Peralta (43 PT-54 ST) para Equidad.



Amonestados: Julián Guevara (36 PT), en América. Jéider Riquett (12 PT), Juan Mahecha (15 PT), Danilo Arboleda (65 ST), Diego Novoa (78 ST), Matías Mier (85 ST), Walmer Pacheco (90 ST) en Equidad.



Expulsados: no hubo.



Partido: bueno.



Figura: Diego Novoa (8).



Árbitro: Jorge Andrés Tabares Cano (6).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 9.200 espectadores.