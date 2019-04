Los errores que tienen penando a Junior en Copa Libertadores

Junior perdió un nuevo partido en la Copa Libertadores y sus posibilidades para llegar a la siguiente fase del torneo son mínimas. En tres partidos jugados, el equipo colombiano no ha sumado ni un solo punto y está en el fondo de la tabla del grupo F.



Son varios los errores que ha tenido el conjunto tiburón en un increíble bache en este torneo y nada que levanta.



Las expulsiones le pasan una mala jugada: En cada uno de los partidos, Junior ha tenido que hacer cambios por jugadores expulsados. Contra Palmeiras, Luis Narváez jugó de defensa central por la ausencia de Rafael Pérez; contra San Lorenzo, Luis Carlos Ruiz fue titular por la expulsión de Teófilo Gutiérrez; contra Melgar, Germán Gutiérrez fue titular por la roja a Gabriel Fuentes.

Una conexión ofensiva que no se hace sentir: aunque en la zona ofensiva Junior tiene a Fabián Sambueza, Matías Fernández, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez, estos jugadores no han tenido el peso esperado y en ningún juego han mostrado superioridad a sus rivales.



No hay quien haga un gol: en tres partidos, Atlético Junior no ha marcado ningún gol. Contra Palmeiras hizo 16 remates, pero solo 4 fueron a puerta. Frente a San Lorenzo disparó 11 veces, pero 6 fueron a puerta. Este martes, contra Melgar, tuvo 7 remates y solo 2 a puerta.



Los cambios no marcan la diferencia: Freddy Hinestroza ha entrado en los tres juegos, pero no hecho que su explosividad y buena pegada hagan la diferencia. Otros jugadores que han entrado son Sebastián Hernández, Daniel Moreno, Luis Carlos Ruiz y Michael Rangel, pero sin gran protagonismo.