Junior se hunde poco a poco en Libertadores: perdió en visita a Melgar

A Junior se le acaban poco a poco las esperanzas en la Copa Libertadores. Este martes perdió 1-0 en su visita a Melgar y complica su oportunidad para llegar a la siguiente fase del torneo.

El conjunto colombiano buscó ser propositivo de visitante, pero fue el equipo local el que más rápido se acercó con un remate lejano de Alexis Arias que no llevó peligro a Sebastián Viera. La respuesta no demoró y Germán Gutiérrez también buscó vulnerar el arco de Carlos Cáceda, pero salió desviado.



La conexión en el mediocampo de Junior no aparecía por ningún lado. Fabián Sambueza, Matías Fernandez y Luis Díaz no se conectaban, dejando sin posibilidades claras a Teófilo Gutiérrez en el frente de ataque. La única acción que llevó peligró a los peruanos fue cuando el guajiro tomó el balón y llegó hasta el área rival, pero el remate salió muy elevado.



Dos atajadas salvadoras tendría Sebastián Viera antes del final de la primera tarde. En la primera controló sin problemas y la segunda fue un cabezazo de Hideyoshi Arakaki, pero bien atajó el uruguayo.



En la parte complementaria Luis Fernando Suárez no hizo cambios y dejó a los mismos jugadores en el campo, pero Melgar se hizo superior y llegó con facilidad al arco de Viera. Los habilidosos Alexis Arias y Joel Sánchez hicieron destrozos en la defensa rojinegra, pero sus remates se iban por fuera de los tres palos.



Fue hasta el 72 que un tiro de esquina llegó hasta el área chica de Junior y Giancarlo Carmona la mandó al fondo de la red para dejar en ventaja de un gol a los peruanos.



Luis Fernando Suárez hizo variantes ofensivas y mandó al campo a Michael Rangel y Sebastián Hernández. Era todo o nada. Esa intención ofensiva no llegó a buen puerto y el rojiblanco ve como poco a poco se le van las oportunidades en el torneo internacional.



Con este 1-0 en contra, Junior quedó en el fondo de la tabla del grupo con 0 unidades. El líder es San Lorenzo con 7 puntos, segundo es Palmeiras con 6 y Melgar es tercero con 4.