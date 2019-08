América prepara su estrategia para hacerse poderoso en el Atanasio

El partido entre Medellín y América se roba todas las miradas este sábado (7:45 p.m.) en la quinta fecha de la Liga II-2019. Es el duelo más atractivo del fin de semana y el cuadro vallecaucano tendrá que plantear un partido muy inteligente para buscar un triunfo que lo mantenga en el primer lugar.



La posición de arquero no tiene discusión con Neto Voli, de buenas actuaciones, mientras la defensa tampoco tendría cambios respecto al plantel que derrotó 0-1 al Junior en el juego pasado.



Una de las opciones que maneja Alexandre Guimaraes en la mitad de la cancha es incluir a Matías Pisano desde el comienzo por el expulsado en Barranquilla, Duván Vergara, ya que el argentino ha aportado desequilibrio y goles cuando recibió la orden de entrar en los segundos tiempos.

El Medellín cuenta con jugadores importantes y como local saldrá a desnivelar la balanza en el menor tiempo posible, metiendo a su rival en su propio terreno. Por eso, Guimaraes también pensaría en conservar a su línea de tres en contención, con Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra y Juan Diego Nieva, que tan buenos réditos le dio en Barranquilla para detener en bloque las arremetidas de Junior.



Los rojos de Antioquia presentarán a su goleador Germán Ezequiel Cano y en el mediocampo tienen a un jugador de buen momento como Adrián Arregui y a un talentoso distribuidor como Andrés Ricaurte, lo que indica que no se puede dar ventajas y debe, primordialmente, cortarse ese circuito.



La misión creativa del cuadro vallecaucano recaería en Yesus Cabrera, quien es consciente de que se debe mejorar, y como ya se había mencionado, Matías Pisano, mientras que Michael Rangel será el hombre en punta.



Guimaraes habló con FUTBOLRED sobre el compromiso, sobre todo acerca del rival de que se va a encontrar: “Reconocemos que Medellín es un equipo muy dinámico, que incluso debiera tener más puntos de los que tiene, afuera o adentro quiere proponer, presionar, llega con mucha gente arriba, regresa rápido a las transiciones defensivas y para nosotros triunfar allá tenemos que hacer un gran esfuerzo. En casa se hace todavía más fuerte, pero pensamos en lo nuestro, lo hemos estado haciendo bien y podemos mejorar”.



De los hombres que podrían entrar como variantes, dijo que “el partido pasado utilizamos a Pisano como relevo y tengo otros jugadores para incluir. Johnnier Viveros viene con un problema en la uña y voy a esperar qué me dice el Departamento Médico”.



Acerca del buen momento que atraviesa su conjunto afirmó que “las victorias refuerzan siempre una credibilidad de parte de todos, los jugadores están creyendo en lo que se está haciendo, somos conscientes que todavía podemos mejorar un poco más nuestra posesión de balón en el último cuarto de cancha, pero aun teniendo esa mejoría en ese aspecto lo que estamos haciendo no nos hace no más ni menos defensivos”.



Un factor que se ha mencionado como neurálgico en algunos juegos del elenco escarlata es el control de pelota, a lo que Guimaraes respondió que la forma de superarlo es “entrenándolo, los mismos jugadores lo han dicho y cada partido es diferente, mostrándonos la oportunidad de tener ese control o no”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces