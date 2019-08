Junior demostró su poderío ofensivo y venció a Bucaramanga 2-0

En un partido controlado por Junior desde los primeros minutos y en el que Bucaramanga poco tuvo que hacer para demostrar sus fortalezas, el tiburón se llevó el primer partido de la serie de octavos de final de la Copa con una clara victoria de 2-0 que dejó al equipo dirigido por Hernán Torres en crisis luego de la pobre muestra futbolística.



Los dirigidos por Comesaña abrieron el marcador rápidamente luego de una hermosa jugada colectiva en la que tocaron la pelota en los tres cuartos de cancha, llegó un toque sutil y a los 16 minutos de juego el local se fue en ventaja con una buena definición de Edwuin Cetre, quien definió cruzado y dejó sin posibilidades al arquero James Aguirre.



Unos minutos más adelante llegó el segundo tanto del equipo de Comesaña en los pies de David Murillo, quien definió otra jugada colectiva con un fortísimo remate ante el cual el portero Aguirre tampoco tuvo nada por hacer y se convertiría en el gol que pondría el marcador definitivo a un partido en el que Bucaramanga no atacó y demostró muchas debilidades en la parte defensiva.



Después del segundo tanto el partido bajó su nivel y aunque Junior siguió tocando y controlando la pelota, el marcador no pudo aumentar pese a que sí hubo oportunidades claras, siendo el arquero Aguirre quien se encargó de impedir que el marcador aumentara y las posibilidades de una remontada aún existan para el cuadro leopardo.



Durante la segunda parte, los intentos del cuadro tiburón también concluyeron en las manos del arquero Aguirre, quien agigantó su figura e impidió que los locales se llevaran una mayor ventaja, motivo por el que los dirigidos por Hernán Torres sueñan con una remontada en casa y los locales se despidieron tranquilos luego de la derrota sufrida el fin de semana pasado por Liga.



De igual manera, Teófilo Gutiérrez volvió a demostrar su importancia y dejó en claro que es un jugador que pese a no marcar tiene una gran influencia en el juego del equipo de Barranquilla, pues todas las jugadas pasan por sus pies y aunque no remata, sí se convierte en un armador de jugadas de peligro.