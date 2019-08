Falcao habló de Millonarios: de qué depende que algún día juegue allí

Mientras los agentes y los directivos se mueven intensamente para definir su futuro, pues aún no tiene definida su continuidad o su salida del Mónaco, Falcao García se lo toma con calma y respondió con la madurez y la sinceridad que lo caracteriza. El delantero colombiano habló en Win Sports y aunque en los avances de la entrevista que se emitirá en su totalidad este viernes, enfatizó en la importancia de su vida familiar para tomar decisiones.

Cuando le preguntaron si era real esa posibilidad de algún día volver a River Plate o de jugar en Millonarios, Falcao dijo: “De Millonarios, como todos saben, siempre fui hincha. En su momento, antes de partir para Argentina estuve cerca, pero no se dio. Pero, como mencioné hace unas semanas, depende de mi situación de vida familiar, porque ya no tengo que decidir por Falcao sino por cuatro mujeres más".



En los avances de la entrevista concedida en Mónaco, Falcao habló de su condición de definidor, de si prefiere jugar como único punta o con otro atacante, de las diferencias de Queiroz y Pekerman y hasta envió un mensaje a los jugadores colombianos que están en clubes del exterior. Destacamos las frases más importantes del goleador de la Selección Colombia.

Sobre la posibilidad de jugar solo arriba o con otro delantero



"Me parece que depende de las situaciones y del momento en el que se encuentre. Muchas veces ha quedado demostrado que cuando hay una sola referencia, para los defensores es más fácil defender o registrar ese hombre en punta, con dos, se generan distracciones en la parte defensiva. En Porto me pasó que era el único hombre en punta, muchos hombres me nutrían".

Sobre su juego junto a Duván Zapata



"En Europa estamos acostumbrados a que si se juega con dos puntas, son dos puntas. No sé porque en Colombia tendemos a retrasar a uno de los dos cuando se tienen una cantidad de jugadores en mediocampo, que generan fútbol y que cumplen la función de defender o de atacar".

Mensaje para los jugadores colombianos que van al exterior



"Hay que ser muy perseverante, tener autoestima alta. Si a algún jugador colombiano lo llevan al exterior es porque algo le han visto. Y a partir de allí, trabajar, por más de que la situación sea adversa, tiene que persistir, para recoger los frutos".

Diferencias Pekerman-Queiroz



"Me quedo con lo positivo, llevamos muy poco tiempo de trabajo. Es un entrenador de altísimo nivel. Esperamos que a largo plazo nos de muchas alegrías. Tiene una gran capacidad, cuenta con un gran plantel de muy jugadores y necesitamos que empecemos a trabajar más juntos, con tiempo. Con los entrenos, con los partidos, la repetición vamos a conseguir resultados importantes".