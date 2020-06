Sería un lindo duelo: supuestas críticas de Juan Cruz Real a Osorio

Juan Cruz Real parece ser el hombre opcionado para llegar a la dirección técnica del América de Cali. Aunque no lo han oficializado es uno de los nombres que podrían llegar al equipo escarlata para asumir tras la salida de Guimaraes.

A la vez de que no cuenta con el beneplácito de la hinchada, las críticas de Óscar Villada, su ex asistente técnico en Alianza Petrolera, se han hecho públicas en diferentes medios de comunicación.

Esta vez, Villada habló en Antena 2 Cali y se refirió a las mentiras que se dicen sobre un supuesto buen vínculo entre Cruz Real y Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional y muy alabado por algunas personas.

“El periodista Jorge Bermúdez dice que Juan Cruz Real es pupilo de Juan Carlos Osorio y eso es falso, quien diga eso una mentira. Es más él a mí me gritó en la cara que no cree en lo de Osorio, no cree en lo de nosotros, pero aun así igual está llamando para que lo recomienden", contó.

Villada, quien asegura ser un técnico graduado en Estados Unidos con licencia Senior, una especialización en desarrollo de juveniles y graduado de administración de empresas, dio detalles de cuál es la metodología que en aquel momento usaba Juan Cruz Real en Alianza Petrolera.

“La metodología de él para mí era algo desactualizada. Cuando eso, seguía lo de Bielsa. Los automatismos de Bielsa y pues si usted mira hoy en día, Bielsa está dirigiendo en una segunda división en Inglaterra. Entonces uno dice, si usted no cree en lo de Osorio, que es un tipo preparado, que constantemente se está actualizando, pero dice que es una boludez, pero si sigue lo de Bielsa que no ha ganado nada… Yo le dije, profe por aquí no es. Estamos perdiendo el tiempo", añadió.

Además, según Villada, su mala experiencia con Juan Cruz Real también pasó por el tema personal: “Los entrenamientos más ridículos que yo he visto en toda mi vida, algo sin sentido, se los vi a él. Luego él dijo que yo no sabía nada, que había ido a aprender a Barrancabermeja y si eso fue así, aprendí todo lo que no se debe hacer. A mí me prometió cielo y tierra junto al preparador físico, pero al final nos quedó mal", relató.

Villada añadió que una vez él sirvió como intermediario para que Cruz Real se encontrara con Osorio y el técnico mundialista también le dio su punto de vista sobre el método de trabajo de Bielsa, señalando que no es el mejor para el fútbol de élite.

Óscar Villada, antioqueño, explicó que conoció a Juan Cruz Real en un curso en el que él terminó ayudando al entrenador argentino y posteriormente él lo invitó a trabajar en Alianza Petrolera.