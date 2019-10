La clave con la que América enfrentará al Cali en el clásico

América se aferra a sus buenos dividendos como visitante en la Liga II-2019, al enfrentar este domingo (5:00 p.m.) al Deportivo Cali en la fecha 15, correspondiente al clásico vallecaucano 287, en el que no tiene más opción que ganar o saldrá de los ocho si Santa Fe o Rionegro se imponen en sus respectivos compromisos.



Las cifras muestran que en este campeonato fuera del Pascual Guerrero los escarlatas han obtenido 11 puntos (vencieron 0-1 al Tolima, 0-1 al Junior, 1-2 al Santa Fe e igualaron 2-2 con Jaguares y 3-3 con Equidad), e incluso en el semestre pasado se impusieron 0-1 al cuadro azucarero, con autogol de Francisco Delorenzi.

Existe conciencia de que deben corregirse errores en defensa y aprovechar los espacios que deje el equipo que orienta Lucas Pusineri. No hay equilibrio entre lo que se concreta y el orden que se requiere en el fondo, como ocurrió hace poco en Bucaramanga, cuando tres goles no bastaron para conseguir los tres puntos.



Alexandre Guimaraes es prudente y no responsabiliza a sus jugadores, aunque reconoce que las fallas atrás y en el medio han conspirado contra buenos resultados que se tenían en un momento determinado.

📋⚽ Estos son nuestros convocados para disputar #ElClásico287 contra Deportivo Cali. #SomosEscarlatas pic.twitter.com/vDUp0rda86 — América de Cali (@AmericadeCali) October 5, 2019

Luis Alejandro Paz retoma su lugar para hacer línea de tres en contención, mientras que toda la generación de juego se le encomienda a Duván Vergara y Yesus Cabrera, en tanto que Michael Rangel será el hombre en punta.



El defensor central Marlon Torres “va a ser un lindo partido, la vez pasada el rival quedó con la pulla cuando vino acá y le ganamos. El Cali tiene un goleador que lo demostró en el semestre pasado, se mueve muy bien en el área y hay que tener cuidado con él”.

De las falencias que se han tenido atrás, señaló: “Hay que estar muy concentrados, este partido va a ser muy táctico, el clásico hay que ganarlo, no se puede empatar. Cuando son equipos grandes se vive distinto el partido, con morbo, necesitamos ganar, se están reduciendo los partidos y la cantidad de puntos, que necesitamos para clasificar y la reclasificación.



Por su parte, Jefferson Murillo, quien podría estar como lateral izquierdo, dijo que: “este clásico es muy importante para los dos equipos en la búsqueda de la clasificación y queremos hacer un excelente partido, de mucha concentración, sabemos que ellos son contundentes, hemos dejado escapar puntos muy importantes y el Cali es un rival fuerte, pero tenemos que ganar, llevo tres semanas entrenando con el equipo y espero adaptarme pronto al sistema de juego. La tabla está apretada, los de abajo vienen sumando y por ende este compromiso debemos afrontarlo con mucha responsabilidad. En el fútbol siempre va a ver presión, además sabemos que la hinchada y la prensa son muy exigentes”.

Probable formación:



Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Quiñones, Pedro Franco, Jefferson Murillo; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Duván Vergara; Michael Rangel.

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Estadio: Palmaseca



Hora: 5:00 p.m.



Transmite: RCN



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces