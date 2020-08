Pendientes de todo: América sigue buscando un refuerzo en ataque 

En medio de la incertidumbre por la fecha de la reanudación de la Liga del presente año, América de Cali debe acelerar, y a fondo. En menos de 20 días se le viene el regreso de la Copa Libertadores, en cancha del actual líder del campeonato Brasileirao, Inter de Portugal, que llega con una buena cantidad de partidos.



Este viernes el técnico argentino Juan Cruz Real compareció ante la prensa deportiva de Cali para referirse a los nombres que se están manejando para la parte ofensiva, que sin duda es una necesidad, así como la forma en que adelantan la preparación físico-atlética. Por lo visto hasta ahora, no sería extraño que el conjunto escarlata tuviera que enfrentar a los brasileños sin jugar un solo partido.



La información que ha recogido FUTBOLRED es que el entrenador gaucho ha aprovechado jornadas vespertinas para mostrar videos en los que deja clara la idea futbolística que pretende, y por los inconvenientes presentados a raíz de la pandemia mantendría algunas cosas que dejó Alexandre Guimaraes. Lo más cercano es que implemente un 4-3-3, porque quiere que su equipo sea protagonista y con posesión de balón.



Una de las zonas que más trabajado es la parte defensiva, con jugadores que venían en una buena regularidad, mientras en la mitad el trío Luis Alejandro Paz-Rafael Carrascal-Carlos José Sierra es el de mayor continuidad, sin descartar al chileno Rodrigo Ureña, que en el más reciente juego de Copa Libertadores en Santiago –antes de la epidemia– tuvo gran protagonismo ante la Universidad Católica.



En cuanto a los hombres que deben desequilibrar, están Duván Vergara, Juan David Pérez y Adrián Ramos, este último con toda la confianza del timonel rojo para hacer olvidar en materia de cuota goleadora a Michael Rangel.



América se preparaba para el torneo de penales, que se realizaría este sábado, pero la empresa Bavaria confirmó la cancelación del mismo y ahora todo queda supeditado al reinicio de la Liga. Cruz Real dejó claro que ante las condiciones actuales, tendrá que continuar con algunas ideas tácticas de Alexandre Guimaraes.

¿Qué tipo de delantero están buscando? “Es un centrodelantero que debemos incorporar, hay unas opciones que ya tenemos, un jugador que venga a sumar a la plantilla que ya está constituida, el centrodelantero es un jugador que generalmente debe estar en la jugada, con un determinado perfil que encaje en el modelo de juego que queremos llevar adelante, nosotros necesitamos jugadores que tengan cierta dinámica, no solamente para el sistema de juego ataque sino también en la fase defensiva, que colabore con el equipo, que pueda ser una presión en el inicio del juego rival, así que hemos analizado varios jugadores, tenemos junto al Director Deportivo entre 6 y 8 futbolistas que hemos identificado y estamos trabajando en poder concretar alguna de esa opciones y que se pueda sumar prontamente a la institución”.



¿Descartados César Arias y Gustavo Torres, la opción de Juan Sebastián Herrera se mantiene? “El caso de Arias, es un jugador con el que estuvimos hablando, lo conozco por mi paso previo en Alianza Petrolera, de experiencia, recorrido, creemos que tiene el perfil que buscamos, pero la negociación, por lo que me informó el club, no se pudo prosperar y quedó en esa situación hasta el momento, En los casos de los demás futbolistas tenemos una lista de 6 u 8 en total, que por el momento, hasta que no podamos avanzar, por una cuestión lógica, de manejo de plata de la institución como de los clubes, no me gustaría dar nombres puntuales, pero sí hay un listado que estamos analizando y tratando de ver cuál se adapta mejor desde todas las áreas a lo que estamos requiriendo nosotros”.



La repetición lleva a la perfección, a falta de tiempo de entrenamientos grupales ¿qué elementos clave va a incluir en sus trabajos respecto a la idea técnico-táctica anterior? “Eso es verdad, con respecto a lo que tiene que ver con el campeonato local, creo que vamos a estar todos en las mismas condiciones, si bien es cierto los equipo en donde los entrenadores ya vienen trabajando hace un tiempo, más allá de esta ‘para’ grande, ya hay una idea trabajada. En el caso nuestro hemos tratado de ser bastante creativos con los entrenamientos individuales, hemos tratado de trabajar mucho sobre imágenes, no es lo ideal, tal vez ni siquiera vamos a tener la posibilidad de partidos preparatorios, pero no nos podemos quedar con esa excusa sino buscar soluciones y ver de qué forma tenemos que ir inculcando conceptos a lo que ya el equipo venía trabajando dentro del modelo de juego que pretendemos llevar adelante”.



¿El modelo táctico va a tener muchos cambios, por la cercanía de la competencia? “Creo que cada cuerpo técnico tiene su idea, la que nosotros tenemos es a los comportamientos que ya el equipo tenía aprendidos, tanto defensiva como ofensivamente, agregarle cosas, pero en principio nuestra idea como modelo de juego es tener un equipo que sea protagonista dentro del partido, que pueda presionar en campo rival, que trate de quitarle minutos de posesión al rival, que pueda generar un cierto caudal de situaciones de gol, basado en ese modelo iremos agregando cosas que consideramos podemos implementar, además de lo que ya el equipo tiene aprendido en lo que trabajó anteriormente”.



¿Cree que América llega con desventaja frente a los brasileños y chilenos por no tener ritmo de competencia? ”Indudablemente que eso es una desventaja, porque los equipos brasileños con respecto a los de los demás países han iniciado muy temprano, terminaron su campeonato regional y ya están en el Brasileirao, llegan con una competencia que los demás países de los otros equipos no tienen todavía. En el caso de Chile están iniciando, hay otros países que iniciaron hace un par de semanas, no tener ritmo de competencia y jugar contra rivales de esa jerarquía indudablemente que es una desventaja. Esperemos que la Liga pueda empezar pronto, que podamos sumar algun partido previo a esa competencia internacional, si no es así, sabiendo de esa desventaja que tenemos, lo más importante acá es adaptarnos a esa situación, luchar internamente contra eso con una mentalidad positiva, ganadora, y tratar de emparejar desde otros lugares esa desventaja que vamos a tener en el ritmo futbolístico”.



Recuperado Héctor Quiñones, ¿usted va a contar con él? “Héctor viene recuperándose de una lesión, nosotros al llegar a la institución sabíamos de su situación y recuperación, tenemos que esperar primero que él tenga el alta médica, que lo está manejando el Departamento Médico, conjuntamente con la gente que está encargada de la preparación física, rehabilitación y readaptación, una vez que él esté listo para entrenar, allí veremos cómo es su situación. Hoy es un jugador que desde la productividad diaria no está entrenando con el grupo de manera normal, así que tenemos que esperar su total recuperación y a partir de allí ver qué posibilidades tenemos con su incorporación al plantel”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

@marquitosgarces