¿Se fue Cardona? Ex-Deportivo Cali que ilusiona en Xolos de Tijuana

El colombiano Christian Rivera, centrocampista de los Xolos de Tijuana, aseguró este viernes que entender los conceptos del entrenador de su equipo, el argentino Pablo Guede, lo llevó a ganarse un puesto en el once titular.



"Al principio me costó trabajo, pero trabajando fuerte día a día y tratando de entender los conceptos que Guede quería, me llevó a estar preparado para rendir dentro de la cancha", expresó en conferencia de prensa.



Rivera, de 24 años, disputó en la quinta y sexta jornada sus primeros partidos como titular en el Apertura 2020 en el que su equipo marcha en el decimotercer lugar de la clasificación.

"Me costó trabajo arrancar después de este largo parón (por el covid-19), tuve una pequeña lesión iniciando el torneo, sin embargo cuando tuve la oportunidad la aproveché, espero seguir aportando mi granito de arena", reconoció.



El Tijuana visitará el próximo domingo a los Pumas UNAM en la séptima fecha del Apertura 2020; los felinos son el único equipo invicto del torneo. "Para vencer a Pumas debemos tener paciencia, salir a jugar el fútbol que Guede quiere que hagamos y tener todo el tiempo la concentración alta para sacar el resultado", subrayó el exjugador del Deportivo Cali.



La entidad fronteriza no ha sumado victorias en dos partidos como visitante en el Apertura, Rivera cree que para revertir esto deben cambiar la mentalidad: "Debemos ir con otra mentalidad a los partidos de visitante. Tenemos buenas sensaciones con este grupo y sabemos que podemos ir a proponer y jugar de tú a tú en canchas rivales".



A pesar de sufrir la baja del delantero argentino Ariel Nahuelpán al inicio del torneo, Rivera aseguró que la plantilla ya superó los inconvenientes. "Nahuelpán era pieza importante, afectó su baja, pero tuvimos que cambiar el 'chip' y saber que teníamos que afrontar este torneo con la calidad de jugadores que hay en plantel", concluyó.



EFE