América de Cali, a festejar sus 92 años con victoria: recibe a Junior

El clásico de la cuarta fecha de la Liga I-2019 se jugará este domingo (8:00 p.m.) en el Pascual Guerrero. América de Cali, uno de los líderes del campeonato con 7 puntos, recibirá al campeón Junior, quinto (6 unidades) con un partido menos. Todo dentro de la celebración de los 92 años del elenco vallecaucano, con preparativos propios de una gran fiesta.

Es tan atractivo el compromiso que hasta este sábado al mediodía solo quedaban unas pocas entradas de Occidental y Oriental, porque las populares, incluida Sur que fue habilitada por la Comisión de Fútbol de Cali, se agotaron el viernes. El hincha escarlata está motivado por el buen comienzo de su equipo y Junior es uno de los rivales que mayor convocatoria tiene en Colombia por su fútbol exquisito y calidad de nómina.



Por el banco local, Carlos José Sierra y Julián Guevara le dan equilibrio a la mitad de la cancha, porque recuperan y saben salir desde su zona para juntarse con Yesus Cabrera, en tanto en la parte ofensiva el venezolano Fernando Aristeguieta está en racha goleadora, especialmente en los balones aéreos de costado.



La pareja de centrales viene realizando un buen trabajo con el argentino Juan Pablo Segovia y Marlon Torres, seguros en la marca y en el caso de Segovia otro atacante más cuando el balón está en poder de los ‘diablos’. Hasta el momento se ha convertido en un buen refuerzo. En lo que sí es urgente mejorar es en el trabajo de los laterales, ya que aparte de que se han visto flojos cuando defienden, tampoco atacan no lo hacen con mucha decisión.



Como locales es sabido que los rojos ubican solo dos hombres en contención y tres delante de dicho bloque, pero ante el poderío del ‘tiburón’ es casi seguro que Jonny Mosquera entre por Daniel Buitrago para darle más fuerza al sector medular en vista del buen toque juniorista. ‘Pecoso’ Castro entiende que si corta el circuito que montan Fabián Sambueza, Víctor Cantillo y Sebastián Hernández, mientras adelante no se pueden dar espacios a Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.



La estadística cuenta que estos dos equipos se han enfrentado 99 veces en el Pascual, con 55 triunfos para el anfitrión, 13 victorias del cuadro barranquillero y 31 empates. Y justamente en el aniversario 90, en febrero de 2017, los rojos se impusieron 3-1, en un escenario teñido de rojo.



Así las cosas, todo está dispuesto para ver un gran plato futbolero, con varios nombres de parte y parte para tener en cuenta. ‘Pecoso’ Castro ha sido claro en que ganando todos los partidos en casa asegurará la clasificación entre los ocho mejores y a eso le va a aportar, más este año que él mismo conformó el plantel.



“Gracias a Dios ante Tolima se hizo una buena presentación, lamentablemente tuve una contusión en la costilla y no pude estar después. En todos los encuentros el que tiene la posesión puede hacer mucho daño, Junior tiene esa virtud porque cuenta con jugadores de buen pie, pero esperamos poner condiciones para lograr la victoria”, dijo el volante Luis Alejandro Paz.



En cuanto a la necesidad de desconectar a jugadores como Marlon Piedrahita, Luis Díaz y ‘Teo’, el volante escarlata señaló: “Son jugadores referentes y que marcan identidad en el Junior, por obvias razones hay que estar atentos, sin descuidar al resto, muy concentrados para debilitar ese potencial que ellos tienen”.



En cuanto a la iluminación, esta semana el Personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, visitó el estadio y espera que la Secretaría de Deporte y Recreación analice con Emcali el cambio de luces actuales por un sistema LED, para evitar apagones como el sucedido ante Tolima, que interrumpió el partido durante 16 minutos en el primer y segundo tiempos.



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)



Probable formación:



América: Carlos Bejarano; Jhonatan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Cristian Flórez; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Jonny Mosquera; Kevin Viveros y Fernando Aristeguieta.



D.T.: Fernando Castro



