Falcioni, más rojo que nunca: cerró puertas a Millonarios y Nacional

Julio César Falcioni es uno de los ídolos que tiene América en su época dorada, así como el 'Polilla' Da Silva y otros grandes futbolistas que brillaron con el cuadro rojo de Cali.



Esta vez, Falcioni está como entrenador de Banfield, equipo en el que está Iván Arboleda, quien logró tener una notoria mejoría con el entrenador argentino.

El técnico habló con el periodista Jaime Dinas y contó que Millonarios, Nacional y Cali lo buscaron para que dirigiera a los equipos, pero que finalmente decidió que solamente vendría a Colombia por América.



"Tuve propuesta de muchos equipos del fútbol colombiano, en determinados momentos tuve de Millonarios, del Cali, de Nacional y también del América. Los tiempos míos no cuadraban con los de América, cuando surgió lo de América. Y cuando surgieron otras posibilidades, me parecía que no podía ir a otro equipo que no fuera el América", dijo.