¡Insólita decisión! Partidos que tendrán VAR en la fecha de clásicos

El VAR, que tuvo un buen partido en el clásico antioqueño y una pésima aparición en Tolima vs. Junior en la fecha 6, ya tiene sus encuentros definidos para la fecha 7, jornada de clásicos.



Aunque algunos aficionados esperaban un Millonarios vs. Santa Fe, Nacional vs. Medellín o América vs. Cali, la Comisión Arbitral de Dimayor decidió que irá en otros partidos, con equipos de menos nombre. La explicación, por otro lado, sería que debe haber una igualdad para que los equipos tengan VAR durante la Liga. Pero, ¿era el momento?

VAR:

Patriotas Boyacá vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win + / Win Sports



Rionegro vs Envigado FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win + / Win Sports