Estalla una polémica más: picante audio sería del presidente de Cúcuta

José Augusto Cadena, presidente de Cúcuta, no es muy querido por la afición y ha tenido grandes polémicas en tema de pagos de salarios y demás a futbolistas del club, que pasa por una importante crisis.



Por un lado, estaba el dilema de la sede en la que iba a jugar luego de los problemas que ha tenido con la ciudad y la administración. Este lunes, el medio 'La Opinión' de Cúcuta dio la primicia de un audio que sería de él. En dicho audio, Cadena dice "qué porquería de plaza” y lo que se merece es un “equipo Sub 20”, refiriéndose a la ciudad de Cúcuta.

"Yo no vuelvo a hacer más promociones de 3x1, se han vendido 11 millones de pesos, eso una porquería de plaza la verdad. Lo que tengo que armar es un equipo sub 20, bien barato. A ellos tampoco les interesa el club, no les interesa nada, entonces tampoco me va interesar lo que ellos piensen. No vuelvo a hacer una promoción de esa mierda", dice Cadena.

PRIMICIA: Tras el anuncio de @JoseACadenaM de llevarse al @Cucutaoficial de la ciudad, se conoció un polémico audio en el que el dirigente afirma que Cúcuta es una ‘porquería de plaza’ y lo que se merece es un ‘equipo baratico, un equipo Sub 20’. pic.twitter.com/YzCQ3Dtq0N — Diario La Opinión (@laopinioncucuta) February 24, 2020

El dirigente estuvo en la audiencia por incumplimiento, ante la Supersociedades, y no usaría más la sede en Cúcuta. Además, dijo le solicitará al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, aplazar el partido contra el Bucaramanga, programado para este domingo en el estadio General Santander, mientras busca sede alterna.



Por otro lado, luego del audio, Cadena se manifestó a través de las redes sociales de Cúcuta y publicó un comunicado explicando que lo están suplantando y que es un montaje.