Adrián Ramos se confiesa: así ve al América de cara al duelo con DIM

América de Cali recibe este sábado (4:00 p.m.) al Medellín, en un compromiso que se antoja exigente para recuperar la confianza y la posibilidad de volver a la parte alta de la tabla en la Liga I-2020.



Uno de los jugadores que tiene sensaciones agradables es Adrián Ramos, ya que para él será la oportunidad de volver a enfrentar al poderoso luego de 12 años, ya que fue uno de los anotadores en la final que los escarlatas ganaron 3-1 en 2008, precisamente al hoy técnico Aldo Bobadilla: “Lo que pienso es en trabajar, conseguir los tres puntos y seguir creciendo con el equipo”, afirmó al preguntársele en la forma en que ha tomado comentarios negativos de algunos aficionados.



Sobre la jugada en el clásico, que le dio al Cali la victoria, dijo que “esto es fútbol, yo arriesgo, intento, tomo decisiones, unas son acertadas, otras no, e infortunadamente para nosotros esa acción no salió y terminó en un gol para ellos. Para mí eso ya es pasado, pero hay que corregir y seguir mejorando para lo que viene”.



De si le cuesta por la derecha sostuvo que “de pronto el centro y por la derecha es por donde más he jugado y me siento con más soltura, pero siempre intento poder aportarle al equipo, para eso estamos trabajando”.



¿La producción del equipo? “Cada vez vamos mejorando, ojalá que las cosas puedan empezar a salir bien, por allí si hubiera marcado un gol la gente no estaría hablando tanta cosa, pero es fútbol, hay que asumirlo, estoy tranquilo, porque el que trabaja al final las cosas se le dan”.



Sobre los 93 años de la institución, señaló: “contento de estar nuevamente acá, más en el día del aniversario, ojalá la celebración se pueda cerrar con una victoria. Por primera vez jugaremos con nuestra gente en el Pascual y ojalá podamos hacer una gran presentación, por la confianza del equipo y por las ambiciones que tenemos, poder ganar y seguir creciendo”.



Acerca de la ausencia de Michael Rangel, que obliga a que vaya más en punta, Ramos señaló que “desde que llegué tengo la ambición de marcar muchos goles, hasta ahora las cosas no se han dado, ahora tenemos otra oportunidad”.



¿Qué esperaba del fútbol nacional a su regreso? “El fútbol colombiano cada vez está avanzando, mejorando cada día su nivel, y eso lo vemos, los equipos han ganado protagonismo en Suramérica y eso es gracias al trabajo y la exigencia que tiene la Liga”.



Finalmente, del rival de turno, afirmó que “tuve la oportunidad de ver un rato el partido con Táchira, sabemos lo que es, nosotros nos hemos preparado para enfrentar un equipo que sabe jugar y espero que este sábado nosotros podamos hacer un buen partido y sacar los tres puntos”.



Sobre jugadores clave del DIM como Arregui y Ricaurte, sostuvo que “tienen un buen plantel, vienen jugando bien y con confianza, va a ser un partido muy difícil, nosotros tenemos que seguir pensando en nuestro trabajo, seguir creciendo, mejorando como equipo y lo importante es sumar para continuar arriba dando la pelea”.



Otra inquietud fue si las condiciones del clima en algunas ciudades y las canchas lo han afectado: “No me pongo a pensar en eso, simplemente vine a aportar mi juego al equipo todos los días, en los entrenamientos y en los partidos, conseguir los objetivos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarce