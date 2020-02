América, a pasar el mal sabor: recibe a un ilusionado Medellín

El campeón colombiano, América de Cali, salió del listado de los cuatro primeros de la Liga BetPlay I-2020 con su derrota ante el Cali y este sábado (4:00 p.m.) tiene la obligación de ganarle al Medellín en el Pascual Guerrero para regresar, o al menos no quedar tan distante de los punteros al final de la quinta jornada del campeonato.

Será el primer partido en que puede contar con sus hinchas en las graderías, luego de la sanción de la Dimayor que lo llevó a actuar una vez a puerta cerrada y en la segunda en el Centenario, de Armenia, esta vez con anuncio de celebración de sus 93 años de fundación, que se espera tenga un final feliz.



Sin Rafael Carrascal y Michael Rangel, expulsados en el clásico, se cambiarán dos nombres más no el esquema que utiliza Alexandre Guimaraes: la línea de tres en el medio, dos extremos y un atacante, los tres últimos en búsqueda del pórtico de Andrés Mosquera.



Se sabe que el conjunto antioqueño es fuerte en defensa, comandado por Andrés Cadavid, pero también cuenta con un mediocampo compacto por el trabajo de hombres como Yulián Gómez, Adrián Arregui y Andrés Ricaurte, mientras que Maicol Balanta es rápido y no se le pueden dejar espacios libres.



Todos esos datos fueron estudiados y trabajados por ‘Guima’ durante la semana, pero especialmente se trabajó en la tarea de potenciar los argumentos propios. Dentro de las variantes, se estima que Felipe Jaramillo estaría en la línea de tres en el medio, dejando su puesto como central a Pedro Franco o Juan Daniel Cifuentes, mientras que el argentino Matías Pisano iría como extremo con Duván Vergara y Adrián Ramos como delantero.



Así como se tiene prevista una fiesta por parte de los directivos e hinchas, también se espera que los protagonistas en la cancha orezcan un vibrante duelo, teniendo en cuenta la calidad de los planteles.



La última vez que América y Medellín se enfrentaron en el Pascual Guerrero fue en la quinta fecha de la Liga I-2019, con triunfo para los ‘diablos’ por marcador de 3-0, triplete del venezolano Fernando Aristeguieta.



Medellín, por una victoria en el Pascual



Deportivo Independiente Medellín visita este sábado al América de Cali, a las 4 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta fecha en la Liga I-2020. Tras superar a Patriotas, el poderoso buscará su primera victoria como visitante en la casa del último campeón colombiano. Sin dejar de lado la Copa Libertadores, el DIM alista una base titular para competirle a los ‘diablos rojos’.



Con varios cambios en la nómina, el conjunto rojo de Antioquia visita al onceno vallecaucano, el cual no derrota en el Pascual desde el 14 de octubre de 2018, por la fecha 14 en la Liga II-2018. En aquella ocasión, Medellín ganó 1-2 con goles de Andrés Ricaurte y Jean Carlos Blanco.



La principal novedad es el regreso de Leonardo Castro, tras siete meses de ausencia. El delantero caucano tendría muchas posibilidades de ser titular. Otro de los que integra la nómina de 16 convocados es Hernán Pertuz, quien no era convocado desde el partido de vuelta contra Palestino, comenzando el 2019, Didier Delgado se recuperó de una molestia en su aductor y está entre los viajeros. Esteban Ruiz regresó del Preolímpico y también suma su primera convocatoria. Por su parte, Andrés Mosquera Marmolejo, Francisco Flores y Juan Fernando Caicedo serán bajas en el equipo.



El DT Aldo Bobadilla apuntó que este partido contra América será especial por que se miden los dos últimos campeones colombianos, Medellín de la Copa Colombia y los ‘escarlatas’ de la Liga. “Vamos a enfrentar a un equipo con mucha historia, motiva mucho jugar esta clase de partidos. Es muy lindo competir cada dos días, esperamos poder sumar, si son tres puntos sería lo ideal”.



En cuanto a las ausencias que podría tener el local, el paraguayo precisó que “hablamos de América, no solo uno o dos jugadores. Cada equipo tiene lo suyo, son once contra once en el campo. Vamos a poner lo mejor que tengamos, cualquiera puede jugar, todos son importantes, cada uno tiene la responsabilidad de jugar y nosotros con la prioridad de saber jugar estos partidos”.



Por su parte, Andrés Ricaurte será el encargado de manejar los hilos del partido, el capitán poderoso comentó que “si de local es complicado, de visitante aumenta la dificultad. Hay que estar preparados para cada partido”.



Además, esperan que con Leonardo Castro mejore esa eficacia a la hora de resolver las jugadas de peligro en el arco rival. “Nos ha venido faltando esa puntada final, en el partido anterior contra Táchira, la cancha no se prestó mucho para jugar, el pasto estaba muy alto. Esperamos que en los partidos que vienen, poder estar a tope y resolver de la mejor manera”, acotó Ricaurte.



Por Liga, Medellín y América de Cali se han enfrentado en 212 partidos, de los cuales, los ‘diablos rojos’ ganaron 105 frente a 54 de los antioqueños y 53 empates complementan la estadística. En cuanto a goles marcados, el DIM anotó 226 frente a 312 del conjunto caleño.



Alineación probable:



América de Cali: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pedro Franco (Juan Daniel Cifuentes); Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Felipe Jaramillo, Carlos José Sierra, Duván Vergara, Matías Pisano; Adrián Ramos.



D.T.: Alexandre Guimaraes



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Didier Delgado, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Larry Angulo, Andrés Ricaurte, Javier Reina, Juan Manuel Cuesta; Leonardo Castro.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 4:00 p.m.



Estadio: Pascual Guerrero.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces