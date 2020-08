¡Tremenda confesión! DT de un gigante de Europa se inspira en América

América de Cali tuvo un buen paso con Alexandre Guimaraes, quien salió en esta crisis y su relación no quedó muy bien con la dirigencia del equipo americano.



Sin embargo, no se puede negar el buen fútbol que tenía el conjunto rojo de Cali, pues salió incluso campeón del pasado torneo. Ahora, recibieron un elogio mundial.

Stefano Pioli, entrenador de Milan, contó que se inspira tácticamente en América de Cali, principalmente en las pelotas quietas. ¿Un guiño a Guimaraes?



"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali", afirmó el entrenador en una entrevista con 'La Reppublica' de Italia.



El actual técnico de Milan logró clasificar al equipo a la Europa League de la siguiente temporada, dejando un saldo de 63 goles a favor y 46 en contra durante esta temporada en la Serie A.