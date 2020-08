El ídolo que no olvida al América y por seguirlo, fichó a Pisano

Jorge ‘Polilla’ da Silva es uno de los ídolos del América de Cali, también fue su director técnico desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2018. Aunque su salida no fue la más ortodoxa, confiesa que sigue teniendo un inmenso cariño por el club y por la afición escarlata.



Da Silva dirige desde hace 10 meses al Ittihad Kalba, en Emiratos Árabes, cuya competencia futbolera iniciará en septiembre.



En diálogo con el Súper Combo explicó la razón de su presencia en el Oriente Medio: “Ya tengo bastante experiencia trabajando en la zona del Golfo, es la quinta vez que vengo para esta zona, ya había estado tres veces en Arabia Saudita. Acá en Emiratos había trabajado en el año 2013 y también es un mercado importante, más que nada desde es el punto económico. Emiratos es una liga competitiva en la zona, hay buenos jugadores, hubo una propuesta económica importante del club, un convencimiento de mi trabajo y decidimos estar acá, muy contentos de todo, de lo que hemos vivido y el apoyo de parte del club. Esperemos tener una muy buena campaña con el equipo y cumplir con los objetivos que el club tiene”.



¿Por qué se decidió por Matías Pisano? “Estamos confiados en que pueda aportarnos lo que nosotros estamos necesitando, lo seguí mucho porque seguía al América, no era que seguía a Pisano, pero cuando vi que el jugador se había desvinculado de América, estaba en condición de libre y había posibilidades de poder incorporarlo, hablamos con los dirigentes y se cuadró todo en estos días”.



¿Tuvo ya la oportunidad de hablar con Jorge Luis Pinto? “Todavía no, porque ellos se fueron con la Selección y pasaron a un régimen de concentración, ahora viajaron a Serbia a hacer un acondicionamiento físico y lógicamente a tener un mayor conocimiento del plantel, sí hablaron con mi asistente, Daniel Odine, que fue jugador de Jorge Luis Pinto en Santa Fe en la década del 80, Odine es uno de mis asistentes, sí hablaron y seguramente al regreso de Serbia de la Selección tenemos pactado una charla, reunión para ponernos a la orden y poder brindarle nuestro apoyo en la forma que podamos hacerlo. Feliz de que un técnico suramericano pueda venir acá a Emiratos Árabes y pueda trabajar con la Selección, deseándole que le vaya muy bien, como siempre digo, la imagen que le dejemos los técnicos suramericanos por estas tierras seguramente les pueda abrir las puertas a otros”.



Aparte de Pisano, ¿tiene jugadores suramericanos tiene allá? “El cupo de extranjeros es de cuatro acá, tenemos un brasileño, Wanderson, llevaba muchos años en el fútbol coreano y vino en el mes de enero para sumarse, pero muy poco porque el torneo se suspendió como en todas partes. Estamos con la posibilidad de un suramericano más, que seguramente en las próximas horas se va a cerrar, no puedo decir el nombre hasta que se concrete”.



Finalmente, se despidió de los aficionados del campeón colombiano: “Un saludo muy especial a la hinchada americana, ellos saben el aprecio especial que les tengo, el último título me puso muy feliz y ojalá vengan muchos más”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarce