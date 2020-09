Juan Cruz Real lamenta los errores cometidos frente a Deportes Tolima

América de Cali no vivió una buena semana. Venía de empatar ante Universidad Católica por Copa Libertadores en el Pascual Guerrero y este sábado cayó 1-0 en Ibagué con un Tolima que estuvo durante 54 minutos con un hombre menos por la expulsión del defensor central Sergio Mosquera.

Aunque Juan Cruz Real llevó una formación alterna, es inocultable que el conjunto escarlata sigue sin mostrar lo que quisiera su masiva afición, que tal como lo hizo en el momento de conocer el nombre del nuevo entrenador, vuelve a levantar su voz inconforme. Colectivamente falta mucho, se repiten las mismas falencias de otros compromisos, y el argentino reconoció algunos de esos aspectos en la rueda de prensa tras el partido en el Murillo Toro.

Cruz Real afirmó que “lógicamente cuando uno pierde no está contento, nosotros hoy tratamos de poner un equipo mixto, tuvimos de entrada cuatro jugadores juveniles en la titular, después otros ingresaron, sabíamos que con esto de la rotación y pensando en los partidos internacionales que tenemos era algo que íbamos a hacer, de todas maneras creo que hasta el momento de la expulsión el equipo estaba haciendo un buen partido, un juego equilibrado, creo que el plan del partido estaba bien, lo que pasa es que nos está costando mucho algunas situaciones que después hace que tengamos que remar cuesta arriba, un equipo como Tolima que tiene oficio, se defendió bien, después con un jugador menos se defendió aún más, creo que nosotros buscamos todas las alternativas en cuanto a los cambios, tratando de ir por fuera, tratando de buscar la mayor amplitud posible, pusimos gente por dentro, hoy también le tocó jugar a dos jóvenes que debutaban, Ortiz y Barreiro, y creo que tratamos de hacer todo lo posible con los cambios para doblegar al rival, también en jugadas determinantes Montero apareció, nos evitó poder empatar el partido y obviamente nos quedamos con un sabor amargo”.



Acerca de por qué su equipo no está tomando las mejores decisiones en el momento de definir, señaló que “eso en realidad nos está costando, inclusive en el primer tiempo tuvimos situaciones donde robamos el balón en campo rival, e indudablemente en esos últimos metros a veces no estamos decidiendo bien, o no estamos coordinando bien movimientos, y eso es una realidad. El control del juego lo tenemos en muchos ratos de los partidos, pero nos está faltando esa profundidad, ese hacer más daño al rival, y tenemos que seguir buscando alternativas, lamentablemente con esto de jugar permanentemente no hay tiempo de entrenar todas esas cosas, pero indudablemente es algo que tenemos que tratar de mejorar y a pesar de todo lo que tenemos el control del juego, poder ser más profundos en esos últimos metros del campo”.



Este martes (7:30 p.m.) América recibirá en el Pascual a Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores, en lo que podría ser su última oportunidad de seguir con vida, y el campeón colombiano tendrá que mejorar mucho en dos días. ¿Será que Cruz Real logra lo que a estas alturas parece un milagro?



