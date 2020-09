Alerta naranja: Envigado venció a Junior y sigue subiendo en la tabla

Envigado FC sorprendió al Junior de Barranquilla y lo superó 1-0 con gol en el arranque del partido, que fue suficiente para devorarse al tiburón. Un remate potente de Santiago Jiménez, en el segundo minuto de juego, fue suficiente para el triunfo del local.



El Polideportivo Sur fue testigo de un juego interesante, que se desequilibró muy temprano con el derechazo de Jiménez. Sebastián Viera no pudo hacer nada ante el bombazo, y ahí trató de despertar el visitante.



Amaranto Perea, DT encargado, mandó adelante al Junior; que propusiera, que dominara, que tuviera ímpetu, pero la idea era una mientras que los jugadores se veían apenas regular en el desarrollo del juego.



De la mano de Sherman Cárdenas, Junior lo intentaba, pero no encontraba en sus compañeros unos receptores. No terminaban bien las jugadas, mientras que Envigado, con la ventaja, se acomodaba, defendía y trataba de sacarle el balón al rival.



Con el paso de los minutos, el Junior entró en el desespero. Por más que Perea mandó a sus mejores suplentes a la cancha, el tiburón no encontró un buen nivel. Envigado sigue firme en sus aspiraciones de ascender en la tabla de posiciones.



Ojo con los naranjas: en los dos partidos que jugó tras la reanudación de la Liga, sumó los mismos 6 puntos que había sumado en 8 juegos antes de la pandemia. Con 12 unidades, ve de cerca el octavo lugar.