Medidas extremas: Gamero con sorpresas en Millonarios para el clásico

Millonarios se prepara para el clásico 301 del fútbol bogotano. Aunque no está mejor que Santa Fe, el embajador es el obligado a ganar este domingo (8:10 p.m.) para salir de la mala racha y empezar a sumar puntos importantes en su aspiración de clasificar a los cuartos de final de la Liga 2020.



Luego de perder 1-3 contra Once Caldas en la fecha 9, las alarmas se prendieron en el club albiazul. Y ante el pedido de los hinchas, que fueron hasta la sede para manifestar su descontentó y exigir que el clásico había que ganarlo, el profesor Alberto Gamero tomó medidas drásticas en la elaboración de la lista de convocados para el juego contra Santa Fe, de la 10ª jornada.



La gran novedad entre los 18 convocados es el regreso de Santiago Montoya, quien lleva más de un año sin jugar y se ha recuperado de una larga y complicada lesión. Extraña la decisión de llamarlo para este partido, pues su falta de ritmo es notoria: su último partido fue el 3 de agosto de 2019. Además, el técnico Gamero había dicho antes de la derrota con Once Caldas que a Montoya había que llevarlo de a poco, pues no lo veía listo todavía.



Otra novedad es la inclusión de Cristian Bonilla al lado de Christian Vargas; contra Once Caldas, el suplente fue Juan Moreno. También es novedad el costarricense Juan pablo Vargas, quien se repuso de una lesión. Otro que regresa es el delantero Ricardo Márquez, quien pagó una fecha de suspensión.



A pesar de que hizo gol, el sacrificado por el regreso de Montoya fue Juan Camilo Salazar. También salieron Elíser Quiñones y Diego Abadía.