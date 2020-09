¿Apretar o respaldo? La realidad de la visita de hinchas a Millonarios

Faltan pocos días para el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, que se disputará el próximo domingo 27 de septiembre en El Campín, a puerta cerrada debido a la pandemia y correspondiente a la décima fecha de la Liga 2020.



En el equipo embajador hay tensión y preocupación por la falta de buenos resultados, pues tras el receso por el covid-19, el equipo de Alberto Gamero perdió de local con Once Caldas; así, el derbi capitalino es prioridad para salir de la mala racha.



Este miércoles, en la práctica matutina se dio la visita de un grupo de aficionados albiazules. De inmediato, una información del periodista Henry Jiménez alertó de un ingreso a la fuerza de “furiosos hinchas con palos y pancartas”.



Atención! Furiosos hinchas de @MillosFCoficial se metieron esta mañana al entrenamiento del equipo con palos y pancartas exigieron mejor rendimiento en la @LigaBetPlayD. Gritaron consignas en contra de directivos, plantel de jugadores y cuerpo técnico.

Temeraria apretada. — Henry Jiménez (@BochaJimenez) September 23, 2020

Sin embargo, FUTBOLRED indagó con jugadores y parte administrativa del club bogotano, así como con periodistas que cubren el día a día del equipo y se conoció cómo fue la verdadera visita a la sede deportiva.



“Sí fueron hinchas. Claro que cantaron pidiendo ganar el clásico y reclamaron por la derrota con Once Caldas. Los entendemos. Pero no hubo ofensas a nadie, o un intento de violencia”, dijo un miembro del plantel embajador.



“No hubo palos, ni nada. Nos pidieron ganar y respaldaron al grupo y al ‘profe’ Gamero”, añadió otra fuente.



Y alguien que estuvo cerca a los hinchas comentó: “Arengas hubo, porque están inconformes; pero no se metieron con nadie. Colgaron sus banderas donde se hacen siempre, después del portón de entrada, cantaron pidiéndole ganar a Santa Fe, pero es falso cualquier acto o palabra violenta u ofensiva”.